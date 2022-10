Mannheim. Am Freitagabend war in der Mannheimer SAP Arena Derbyzeit angesagt, hatten die Adler Mannheim doch den Rivalen Löwen Frankfurt zu Gast. Das Team von Adler-Headcoach Bill Stewart feierte dabei einen umjubelten 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)-Derbysieg.

Für den angeschlagenen Felix Brückmann stand Arno Tiefensee im Tor der Adler und eine lange Anlaufphase brauchte das Derby nicht, um in Schwung zu kommen. In der zehnten Minute ließ Stefan Loibl die mit 13600 Zuschauern ausverkaufte SAP Arena beben, als er mit einer schönen Bewegung den Puck zum 1:0 im Tor der Hessen unterbrachte. Auch das zweite Tor ging auf Loibls Konto, der in Überzahl ein Zuspiel von Matthias Plachta zum 2:0 (18.) verwertete. Diese 2:0-Führung konnten die Hausherren aber nicht lange genießen, denn unhaltbar für Tiefensee verkürzte Dominik Bokk für Frankfurt auf 2:1 (19.).

Das zweite Drittel mussten die Adler in Unterzahl beginnen, weil noch eine Strafe gegen Jordan Szwarz auf der Anzeigetafel stand. Die größte Torchance hatten dabei allerdings die Blau-Weiß-Roten, als Tim Wohlgemuth in Unterzahl allein auf das Tor von Löwen-Torwart Jake Hildebrand zulief, diesen aber nicht überwinden konnte (22.). Dies besorgten aber anschließend Nigel Dawes mit dem 3:1 (30.) und Borna Rendulic mit einem Überzahltor zum 4:1 (40.), die die Adler-Fans jubeln ließen. Im Schlussabschnitt erhöhte David Wolf noch auf 5:1 (45.).

Am Sonntag (14 Uhr) treten die Adler auswärts bei den Nürnberg Ice Tigers an.