Berlin. Die Adler Mannheim haben am 14. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) die dritte Niederlage in Folge abgewendet. Bei Meister Eisbären Berlin gewann die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart am Sonntagnachmittag mit 3:2 (0:2/2:0/0:0/SO) im Penaltyschießen. Damit nehmen die Adler zwei Punkte aus der Bundeshauptstadt mit.

Die Eisbären erwischten vor 10.439 Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena den besseren Start in die Begegnung. Marcel Noebels gelang in der vierten und sechsten Minute ein früher Doppelpack. Im zweiten Spieldrittel hielt Mannheim zunächst mit großem Einsatz dagegen. In der 29. Minute verkürzte dann Adler-Stürmer Borna Rendulic auf 1:2. In Minute 36 gelang Jordan Szwarz der 2:2-Ausgleich. Die Entscheidung fiel nach 14 Penaltys: Nigel Dawes traf für die Adler, der Berliner Kevin Clark vergab.

Am Mittwoch (19:30 Uhr) kommen die Iserlohn Roosters in die SAP Arena.