Mannheim. Am 15. DEL-Spieltag hatten die Adler Mannheim am Mittwochabend die Iserlohn Roosters vor 7356 Zuschauern in der SAP Arena zu Gast. Mit einem 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) feierten die Blau-Weiß-Roten dabei einen verdienten Heimsieg gegen die Gäste aus dem Sauerland.

Adler-Headcoach Bill Stewart konnte dabei gegen die Roosters wieder auf Stürmer David Wolf zurückgreifen, der auch gleich in der Starting Six der Mannheimer begann. Die ersten 20 Spielminuten waren die Hausherren gegen die vom ehemaligen Adler-Cheftrainer Greg Poss gecoachten Iserlohner das bessere Team, konnten Roosters-Torwart Andreas Jenike aber nicht überwinden. Die Gäste hatten weniger Chancen zu verzeichnen, konnten ihrerseits aber auch Adler-Torhüter Felix Brückmann nicht schlagen, womit es torlos in die erste Drittelpause ging.

Tore blieben auch im zweiten Abschnitt Fehlanzeige und das obwohl die Adler mächtig Druck auf das Iserlohner Tor ausübten und die Partie zum Spiel auf ein Tor machten, Roosters-Goalie Jenike ließ sich aber weiterhin nicht überwinden.

Im Schlussabschnitt waren dann aber gerade einmal 33 Sekunden gespielt, als Rückkehrer David Wolf das umjubelte 1:0 (41.) erzielte. Borna Rendulic blieb es vorbehalten mit dem 2:0 (54.) und einem Empty Net Goal zum 3:0 (58.) den Deckel draufzumachen.

Am Freitag (19.30 Uhr) kommt es in der SAP Arena zum heiß erwarteten Derby zwischen den Adlern und den Löwen Frankfurt.