Nach der Gala gegen Augsburg am Freitag hat den Adlern am Sonntag eine disziplinierte Leistung zum sechsten Sieg in Folge in der Deutschen Eishockey Liga gereicht. Bei den Krefeld Pinguinen gewann die Mannschaft von Trainer Pavel Gross mit 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Tim Wohlgemuth, der die Blau-Weiß-Roten in Führung schoss, konzentrierte sich bei seiner Analyse auf das Wesentliche: „Hauptsache, wir

...