Adler Mannheim drehen Spiel und deklassieren Augsburg

Mannheim. Mit einer Tor-Gala haben die Adler Mannheim am Freitagabend den siebten Heimsieg im siebten Heimspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sichergestellt. Vor 8.683 Zuschauern in der SAP Arena feierte die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Gross einen 7:1 (1:1/4:0/2:0)-Erfolg gegen die Augsburger Panther. Für die Kurpfälzer, die somit Platz eins festigten, ist es außerdem der fünfte Sieg in Folge.

Die Adler waren vom Startbully weg spielbestimmend, fingen sich aber in der sechsten Minute zunächst das 0:1 durch Adam Payerl. Mannheims Verteidiger Sinan Akdag traf vor der ersten Pause zum 1:1-Ausgleich (17.). Im zweiten Drittel gingen die Adler in Unterzahl in Führung: Jordan Szwarz schob den Puck auf Vorlage von Ilari Melart zum 2:1 ein (30.). Nach einer Doppelchance für Augsburg (Jesse Graham und Scott Valentine, 34. Minute) fing Mannheim an zu zaubern. Erst zimmerte Nigel Dawes die Scheibe zum 3:1 ins Augsburger Tor (36.). 40 Sekunden später spielte Dawes einen feinen Pass zu Joonas Lehtivuori, der auf 4:1 stellte (36.). In der 39. Minute erhöhte David Wolf, der nach monatelanger Verletzung sein Saisondebüt gab, auf Zuspiel von Andrew Desjardins das 5:1. Im Schlussabschnitt erzielte Borna Rendulic im Powerplay das 6:1 (47.). Zwei Minuten später belohnte sich mit Mark Katic auch der zweite Rückkehrer im Adler-Team mit dem Treffer zum 7:1 (49.).

Am Sonntag (14 Uhr) geht es für die Adler mit einem Gastspiel bei den Krefeld Pinguinen weiter.

