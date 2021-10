Am Freitag (19.30 Uhr) gastieren die Augsburger Panther bei den Adlern Mannheim in der SAP Arena. „Ich bin selbst Augsburger, und da ist dieses Spiel für mich natürlich etwas ganz Besonderes“, freut sich Adler-Stürmer Florian Elias auf das Aufeinandertreffen mit seinem Heimatverein. Elias begann einst in der Jugend des Augsburger EV mit dem Eishockey, bevor ihn sein Weg über den ESV Kaufbeuren

...