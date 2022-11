Zwei Teams auf Augenhöhe?

Ried. Das Spitzenspiel zwischen dem ersten Herrenteam des TV Bürstadt und dem TTC Lampertheim III wirft seine Schatten voraus. Am Samstag (18 Uhr) geht es in der Bürstädter Wasserwerkhalle um die alleinige Tabellenführung in der Tischtennis-Bezirksliga 1. Schon um 16.15 Uhr ist die SG Hüttenfeld zu Hause gegen Schlusslicht TTC Langen-Brombach gefordert.

In der Bezirksliga 2 muss Bürstadts „Zweite“ am Samstag (18 Uhr) zu Eintracht Pfungstadt II. Am Freitag (20.30 Uhr) empfängt Bürstadt III die TG Unterliederbach II in der Bezirksliga 3. In der Bezirksklasse 1 ist Bürstadt IV am Freitag (20 Uhr) zu Gast beim TSV Reichenbach. Lampertheims „Vierte“ muss am Sonntag (9.30 Uhr) zur SVG Nieder-Liebersbach. Lampertheim V ist in der Bezirksklasse 5 spielfrei.

Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger verweist vor dem Derby auf die Qualitäten von Lampertheims Routinier Bernhard Schüßler. © Berno Nix

Bezirksliga 1, TV Bürstadt gegen TTC Lampertheim III: „Wenn man in Lampertheim nachhört, sind die Rollen ja klar verteilt. Für mich sind das aber zwei Mannschaften auf Augenhöhe“, sagt Frank Rosenberger. Bürstadts Kapitän und Abteilungsleiter denkt etwa an TTC-Routinier Bernhard Schüßler. „Er hat schon höherklassig gespielt. Auch Anne Lochbühler, die im hinteren Paarkreuz spielt, hat mehr als 1700 Punkte in der QTTR-Wertung“, meint er und schlussfolgert: „Die sind nicht schlechter als wir.“ Mit fünf Siegen aus fünf Spielen liegt Lampertheim III zurzeit vor den TVB-Herren, die nach vier Partien ebenfalls noch ohne Verlustpunkt dastehen. Bürstadts Ziel sei es, „das Spiel zu gewinnen“, betont Rosenberger: „Wir wollen ja aufsteigen, im besten Fall als Meister. Dafür müssen wir eben auch Lampertheim III besiegen. Aber wir sind nicht so vermessen zu sagen: Die hauen wir vom Tisch.“

TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend geht das Derby „völlig entspannt“ an, wie er erklärt. „Wir rechnen uns überhaupt nichts aus. Bürstadt ist in der Aufstellung die Übermannschaft in der Liga und haushoher Favorit gegen uns“, glaubt der TTC-Boss: „Es ist schön, dass wir bisher so gut gespielt und jetzt dieses Spitzenspiel haben. Vielleicht können wir ein paar Punkte machen. Alles andere als ein klarer Sieg für Bürstadt wäre aber eine Überraschung.“ Beide Teams wollen am Samstagabend in Bestbesetzung antreten.

Bezirksliga 1, SG Hüttenfeld: Die 4:9-Niederlage gegen Heppenheim III vor zwei Wochen wirkt in Hüttenfeld noch nach. Mit 2:4 Punkten muss sich die SGH jetzt nach unten umsehen. Gegen Schlusslicht Langen-Brombach III (0:8 Punkte) ist verlieren verboten. „Wir müssen uns am Riemen reißen und dürfen den Gegner nicht unterschätzen“, warnt Hüttenfelds Kapitän Volker Berg vor der Heimpartie am Samstag.

Bezirksliga 2, Bürstadt II: „Das ist eine ausgeglichene Partie“, findet TVB-Abteilungsleiter Rosenberger vor dem Spiel der „Zweiten“ bei Pfungstadt II. Die Pfungstädter sind mit 6:2 Punkten Zweiter, die TVB-Reserve folgt mit 5:5 Zählern auf Rang fünf. Einen Nachteil hat das Auswärtsmatch am Samstagabend: Weil die erste Mannschaft parallel zu Hause gegen Lampertheim III spielt, fehlen unter anderem Benjamin Brüderl und Daniel Gliewe.

Bezirksliga 3, Bürstadt III: Auch bei der TG Unterliederbach II (4:8 Punkte) bleibt der dritten TVB-Mannschaft (0:12) nur die Außenseiterrolle. „Unterliederbach II hat viele erfahrene Leute. Es wird schwer für uns, wie in jedem Spiel“, sagt Rosenberger, der ohne Laurin Morweiser und Jonas Wagner planen muss.

Bezirksklasse 1, Bürstadt IV: „In Reichenbach haben wir uns immer schwergetan“, sagt Rosenberger vor dem Match der „Vierten“ beim Tabellensechsten (5:5 Punkte). Bürstadt IV wartet auch nach sechs Spieltagen noch auf den ersten Punktgewinn. Das Schlusslicht muss in Reichenbach ohne Moritz Getrost (Arbeit) auskommen.

Bezirksklasse 1, Lampertheim IV: „Sonntagmorgens in Nieder-Liebersbach ist es immer ganz schwer“, meint van gen Hassend. In der Tabelle kann der TTC IV (6:2) mit den Odenwäldern (8:2) Schritt halten. „Beim Bezirksliga-Absteiger hängen die Trauben für uns aber sehr hoch. Zumal wir ein paar Ausfälle haben“, erläutert der TTC-Boss. Daniel Wagner laboriert an den Folgen einer Corona-Infektion, Gerhard Blob ist mit den Senioren unterwegs. Stefan Karb hat ein Seminar.