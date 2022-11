Bürstädter Wiedersehen mit SV Darmstadt 98

Bürstadt. Das Kapitel Hessenliga wollten die Tischtennis-Damen des TV Bürstadt nach dem Abstieg in der vergangenen Spielzeit eigentlich abhaken. Ganz so einfach geht das aber nicht, denn es kommt immer wieder zu Begegnungen mit der Vergangenheit. So wie am kommenden Sonntag (14 Uhr), wenn die TVB-Damen ihren langjährigen Hessenliga-Konkurrenten SV Darmstadt 98 zum Punktspiel in der Verbandsliga Süd empfangen.

„Man kennt sich gut. In den vergangenen Jahren haben unsere Damen ja immer wieder gegen Darmstadt gespielt“, sagt Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger. Während das TVB-Damenteam sportlich aus der Hessenliga abstieg, zogen die Darmstädterinnen freiwillig in die Verbandsklasse zurück. Bürstadt erwischte aber den deutlich besseren Saisonstart. Auf eine 4:6-Heimniederlage gegen den TSV Nieder-Ramstadt folgten vier Siege am Stück. Mit dem jüngsten 6:2-Erfolg bei Blau-Weiß Münster III schnappte sich der TVB sogar die Tabellenführung.

Dagegen steht Darmstadt 98 mit 3:5 Punkten auf einem Abstiegsplatz. Die Personalprobleme, die die SVD-Damen zum Rückzug aus der Hessenliga bewogen, setzen sich in der laufenden Runde fort. Drei ihrer vier bisherigen Ligapartien bestritten die Darmstädterinnen mit nur drei Spielerinnen. Trotzdem gab es zuletzt einen 6:3-Heimsieg gegen den TTC Langen V. „Würde Darmstadt immer mit seinen Top-vier-Spielerinnen antreten, hätten sie keinen Gegner in dieser Klasse“, ist sich Rosenberger sicher: „Deshalb kommt es am Sonntag darauf an, wen Darmstadt an die Tische bringt.“ Bürstadt plant fest mit Laura Rosenberger und Fabienne Zorn im Spitzenpaarkreuz. Wer im hinteren Paarkreuz auflaufen wird, lässt Frank Rosenberger offen.

TVB II gegen Auerbach

Auch für Bürstadts Damen II geht es am Wochenende in der Bezirksoberliga 1 weiter. Am Freitag (20.30 Uhr) kommt die TSV Auerbach ins Ried. „Auerbach ist stark und vor allem vorne gut besetzt“, meint Rosenberger. Bürstadts „Zweite“ (2:6 Punkte) würde nur zu gerne den 6:1-Erfolg bei Schlusslicht TV Seeheim vor zwei Wochen mit einem Punktgewinn gegen Auerbach (4:2 Punkte) vergolden. „Auerbach ist aber der klare Favorit“, glaubt Rosenberger. Ob Pia Hördt oder Sophie Rosenberger spielen wird, muss die TVB-Reserve noch klären. cpa