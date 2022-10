TTC-Reserve übernimmt die Spitze

Ried. Zumindest vorübergehend hat der TTC Lampertheim III den TV Bürstadt als Tabellenführer der Tischtennis-Bezirksliga 1 abgelöst. Während die TVB-Herren I spielfrei waren, heimste Lampertheims „Dritte“ einen 9:1-Erfolg bei Schlusslicht TTC Langen-Brombach ein. Eine bittere Niederlage fing sich die SG Hüttenfeld mit dem 4:9 beim TTC Heppenheim III. In der Bezirksklasse 1 entschied der TTC Lampertheim IV das Derby bei der „Vierten“ des TV Bürstadt mit 9:0 für sich. Wegen der Schulferien ruht am Wochenende der Ligabetrieb. Gespielt wird aber trotzdem, denn in Darmstadt-Arheilgen stehen die Bezirksmeisterschaften an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

TTC Lampertheim III, Bezirksliga 1: Das souveräne 9:1 bei Langen-Brombach war für Lampertheims „Dritte“ der fünfte Erfolg im fünften Spiel. Mit 10:0 Punkten sind die Spargelstädter dem TV Bürstadt (8:0) jetzt einen Schritt voraus. Am 5. November kommt es beim TVB zum direkten Duell. „ Bürstadt ist der Top-Favorit auf die Meisterschaft“, unterstrich TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend. In Langen-Brombach sorgten die Doppel Bernhard Schüßler/Gerhard Blob, Philipp Seiler/Christopher Luft und Frank Unterseher/Anne Lochbühler für eine 3:0-Führung. Im Spitzenpaarkreuz holte Schüßler zwei Punkte, Unterseher war einmal erfolgreich. Den Rest erledigten Luft, Seiler, Blob und Lochbühler.

Zwei Siege im Einzel und ein Doppelerfolg an der Seite von Gerhard Blob: Lampertheims Bernhard Schüßler wahrte gegen Langen-Brombach seine weiße Weste. © Berno Nix

SG Hüttenfeld, BL 1: Für ihr drittes Ligamatch hatten sich die Hüttenfelder mehr erhofft als ein 4:9 beim bislang punktlosen TTC Heppenheim III. „Freitagabends sind wir immer schlechter drauf als samstags. Das soll aber keine Ausrede sein. Wir waren nicht gut“, sagte SGH-Kapitän Volker Berg, der ohne Robin Gumbel planen musste. Matthias Thomas spielte zwar, war aber nach überstandener Covid-Infektion noch nicht ganz fit. Das 0:3 nach dem Doppelauftakt glichen Berg, Gwen Steier und Heiko Möller aus. Dann zog Heppenheim III auf 3:7 davon. Bergs zweiter Einzelerfolg konnte die zweite Niederlage der SGH nicht verhindern. Am 5. November geht es zu Hause gegen Schlusslicht Langen-Brombach (0:8 Punkte) weiter.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Tischtennis Bürstadt und TTC III ohne Mühe Mehr erfahren Tischtennis Auf dem Weg zum Top-Titelaspiranten Mehr erfahren

TV Bürstadt II, BL 2: „Der TTV GSW ist erstmals komplett angetreten. Für dieses 8:8 können wir uns also auf die Schulter klopfen“, fand Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger. Adrian Kreuzer/Dennis Schlachter und Christian Gliewe/Jost Riedel punkteten im Doppel. Benjamin Brüderl, Kreuzer, Gliewe und Schlachter sorgten für eine 6:2-Führung. Im zweiten Einzeldurchgang konnten nur Harald Koch und Riedel für Bürstadt II (jetzt 5:5 Punkte) nachlegen.

Bürstadt III, BL 3: Christian Karwehl holte beim 1:9 bei Bezirksoberliga-Absteiger Alemannia Königstädten II den Bürstädter Ehrenpunkt. „Er spielt eine starke Saison. Leider war der Gegner insgesamt aber zu gut“, musste Rosenberger festhalten. Mit 0:12 Punkten schließt Bürstadts „Dritte“ unverändert das Klassement der Gruppe 3 ab.

Bürstadt IV, Bezirksklasse 1: Sportlich gab es für den TV Bürstadt IV am 0:9 gegen Lampertheim IV nichts zu rütteln. „Sie waren die klar bessere Mannschaft“, meinte Rosenberger nach der sechsten Niederlage im sechsten Match. Etwas mehr Feingefühl hätte sich der TVB aber zu Spielbeginn vom TTC gewünscht. Der Bürstädter Moritz Getrost, der kurzfristig im Rettungsdienst einspringen musste, kam verspätet in die Halle. Der Bitte des TVB, Getrosts Doppel bis zu seiner Ankunft offenzulassen, kamen die Gäste nicht nach. Das Match ging somit kampflos an Lampertheim.

Lampertheim IV, BK 1: „Das war ein Spaziergang, obwohl wir nur zwei Stammspieler dabei hatten“, meinte TTC-Boss van gen Hassend zum 9:0-Sieg beim TV Bürstadt IV. Die Doppel Tobias Wenz/Sabrina Metzger, Laurin Minich/Jens Hoffmann und Bernd Schader/Cevdet Uzer legten ein 3:0 vor. Alle sechs Spieler punkteten auch im Einzel. Am 6. November geht es für Lampertheim IV (jetzt 6:2 Punkte) nach Nieder-Liebersbach.

Lampertheim V, BK 5: „Ein schwerer Verlust im Abstiegskampf“, sagte van gen Hassend zur knappen 7:9-Heimniederlage der fünften Mannschaft gegen den TSV Trebur. Das Schlussdoppel Jens van gen Hassend/Bernd Schader vergab beim Stand von 10:7 drei Matchbälle, verlor den dritten Satz und später auch das komplette Spiel. Als Fünfter mit 5:7 Punkten steht Lampertheims „Fünfte“ vorerst aber noch im gesicherten Liga-Mittelfeld mit. Das nächste Match steht am 12. November bei Alemannia Königstädten IV an.