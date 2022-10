Auf dem Weg zum Top-Titelaspiranten

Bürstadt. Die Tischtennis-Damen des TV Bürstadt mausern sich in der Verbandsliga Süd allmählich zum Top-Anwärter auf die Meisterschaft. Mit einem 6:2-Auswärtserfolg im direkten Duell lösten die Bürstädterinnen die DJK Blau-Weiß Münster III als Spitzenreiter ab. Nach fünf Spieltagen stehen die TVB-Damen bei 8:2 Punkten. Münster III und der TTC Langen V folgen mit 7:3 Zählern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der vierte Sieg in Serie freute auch Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger. „Das ist natürlich sehr schön. Münster war allerdings im vorderen Paarkreuz nicht komplett“, merkte der TVB-Coach an. Mit Ronja Löbig, deren Einzelbilanz bei 4:1 liegt, fehlte den DJK-Damen eine Stammkraft. Bei Hessenliga-Absteiger Bürstadt schloss Vanessa Heiser aus der zweiten Mannschaft die Vakanz auf Position vier. Mit einem Einzelerfolg über vier Sätze fügte sich Heiser stark ein.

Erster Sieg für zweite Mannschaft

Bei den Bürstädter Damen läuft es zurzeit an der Platte rund. © berno NIx

Das TVB-Spitzenduo Laura Rosenberger/Fabienne Zorn legte mit einem Drei-Satz-Erfolg los. Zorn überzeugte anschließend auch auf Position zwei mit einem 3:1 gegen Andrea Breitwieser und einem 3:0 gegen Dhara Ries. Spitzenspielerin Rosenberger drehte im ersten Einzelmatch gegen Ries einen 0:2-Rückstand nach Sätzen. In ihrem zweiten Einzel (0:3 gegen Breitwieser) kassierte Rosenberger ihre erste Saisonniederlage. „Dass die Mannschaft trotzdem mit 6:2 gewinnt, ist sehr positiv“, erklärte Frank Rosenberger. Mit einem 3:1 gegen Leonie Breitwieser löste auch Wunder auf Position drei ihre Einzelaufgabe souverän. Auf die Tabellenführung gibt Frank Rosenberger indes wenig. „Das ist nett anzusehen, aber die Saison ist noch lang. Es wird wirklich in jedem Spiel darauf ankommen, wie die Mannschaften antreten werden“, betonte der Abteilungschef. Am 6. November kommt der SV Darmstadt 98, den die Bürstädterinnen noch bestens aus der Hessenliga kennen.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Tischtennis TVB-Damen untermauern eigene Stärke Mehr erfahren Tischtennis Zwei hohe Niederlagen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Tischtennis Bürstadt und TTC III ohne Mühe Mehr erfahren

Über die ersten Punkte im vierten Spiel durfte sich Bürstadts zweites Damenteam in der Bezirksoberliga 1 freuen. Beim TV Seeheim, der seinen Saisonauftakt bestritt, setzte sich Bürstadt II mit 6:1 durch. „Seeheim ist nur mit drei Spielerinnen angetreten. Trotzdem ist es schön, dass wir jetzt zwei Punkte auf der Habenseite haben“, meinte Rosenberger. An den Tischen sorgten das Doppel Maya Schäfer/Vanessa Heiser, Spitzenspielerin Maya Schäfer mit zwei Einzelerfolgen und Stella Bechtel mit einem Sieg auf Position zwei für klare Verhältnisse. cpa