TVB zieht allmählich davon

Ried. Das Herren-I-Team des TV Bürstadt hat das nächste Spiel in der Tischtennis-Bezirksliga 1 für sich entschieden. Mit einem 9:4-Erfolg beim bisherigen Tabellenzweiten TSV Ellenbach festigte der verlustpunktfreie Primus seinen Spitzenplatz in der Bezirksliga 1. Der TTC Lampertheim III gewann das Derby gegen die SG Hüttenfeld souverän mit 9:2.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Bezirksliga 2 lieferte Bürstadt II dem Tabellenführer 1. FC Niedernhausen-Lichtenberg einen großen Kampf, unterlag aber mit 6:9. In der Bezirksliga 3 fährt Bürstadts zuletzt spielfreie „Dritte“ am Freitag (19.30 Uhr) als Schlusslicht zum Vorletzten Blau-Gelb Groß-Gerau. In der Bezirksklasse 1 verlor Bürstadt IV das Kellerduell bei der TSV Auerbach mit 0:9. Klassenkamerad Lampertheim IV empfängt am Freitag (20 Uhr) den TSV Reichenbach. Lampertheims „Fünfte“ trifft in der Bezirksklasse 5 am Samstag (17.30 Uhr) zu Hause auf den Tabellenletzten SV Klein-Gerau.

Bezirksliga 1, Bürstadt I: „Das kam einem Spitzenspiel wirklich nahe“, sagte TVB-Kapitän Frank Rosenberger über den 9:4-Erfolg in Ellenbach. Die Doppel Max Hay/Julian Müller und Steffen Kreß/Benjamin Brüderl brachten den TVB mit 2:1 in Führung. In der Einzelphase hielten Kreß und Hay den starken TSV-Spitzenmann Jannik Löffler in Schach. „Das waren sehr enge Spiele vorne mit schönen, langen Ballwechseln“, meinte Rosenberger, der in der Mitte doppelt punktete. Auch gegen Ellenbachs Nummer zwei, Markus Wecht, waren Hay und Kreß erfolgreich. Den wichtigen Zähler zum 9:4 stellte Müller im fünften Satz sicher. Am Samstag (18.30 Uhr) will Primus Bürstadt (jetzt 12:0 Punkte) beim Achten TSV Höchst II (4:10) nachlegen.

Mehr zum Thema Tischtennis Warnung vor Ellenbach Mehr erfahren Tischtennis TVB-Damen bleiben weiter an der Spitze Mehr erfahren Tischtennis TVB verspielt Sieg und Platz eins Mehr erfahren

BL 1, Lampertheim III – Hüttenfeld: Von der Niederlage des TSV Ellenbach (10:4 Punkte) gegen Bürstadt profitierte auch Lampertheims „Dritte“. Die Spargelstädter, die jetzt bei 12:2 Punkten stehen, holten sich mit einem 9:2-Sieg gegen Hüttenfeld Rang zwei zurück. Die TTC-Doppel Philipp Seiler/Christopher Luft, Bernhard Schüßler/Stefan Adams und Frank Unterseher/Anne Lochbühler stellten auf 3:0. Schüßler (zwei Siege), Seiler, Luft, Adams und Unterseher legten in den Einzeln nach. Für Hüttenfeld (4:8 Punkte) waren Gwen Steier und Robin Gumbel erfolgreich. Lampertheim III muss am Sonntag (15.30 Uhr) zum Vorletzten SV Ober-Hainbrunn (2:8 Punkte). Für die SGH geht es am Sonntag (14.30 Uhr) zu Hause gegen Topspin Lorsch II (8:6 Punkte) weiter.

BL 2, Bürstadt II: „Beim 6:9 gegen Niedernhausen-Lichtenberg haben wir eine starke Leistung gezeigt. Es ist schade, dass wir dem Tabellenführer keinen Punkt abgeknöpft haben. Die Chance war da“, erklärte Frank Rosenberger in seiner Eigenschaft als TVB-Abteilungsleiter. Ein Doppel (Daniel Gliewe/Dennis Schlachter) und ein Einzel (Schlachter) gab die zweite Mannschaft der Bürstädter im fünften Satz ab. Das Spitzendoppel Harald Koch/Jan Epple schnappte sich einen Punkt. In der Einzelphase hielten Christian Gliewe, der zwei Siege einfuhr, Harald Koch sowie Daniel und Harald Gliewe mit je einem Erfolg die Spannung aufrecht. Am Freitag (20.15 Uhr) will Bürstadt II (Platz acht, 5:9 Punkte) beim punktgleichen Neunten SG Egelsbach nach zuletzt nur einem Remis aus drei Partien wieder gewinnen.

BL 3, Bürstadt III: Will Bürstadts „Dritte“ (2:14 Punkte) die Rote Laterne abgeben, muss am Freitag ein Sieg beim Vorletzten Blau-Gelb Groß-Gerau (3:9 Punkte) her. „Zurzeit basteln wir noch an der Mannschaft“, sagte Rosenberger. Christian Karwehl fällt wohl mit einer Fingerverletzung aus. Zudem fehlt nach wie vor Thomas Schremser.

Bezirksklasse 1, Bürstadt IV: Beim 0:9 im Kellerduell beim Drittletzten Auerbach musste Bürstadts „Vierte“ kurzfristig den krankheitsbedingten Ausfall von Max Schäfer kompensieren. „Leider sind wir nur zu fünft aufgetreten, während Auerbach seine besten sechs Spieler aufstellen konnte“, berichtete Rosenberger. Die Bensheimer zogen auf 3:13 Punkte davon, die TVB-Reserve bleibt mit acht Niederlagen aus acht Partien Liga-Schlusslicht.

BK 1, Lampertheim IV: Als Fünfter mit 8:6 Punkten empfängt Lampertheim IV mit Reichenbach (7:7 Punkte) einen Gegner auf Augenhöhe.

BK 5, Lampertheim V: Zwei Wochen nach dem 7:9 bei Königstädten IV zählt für Lampertheims „Fünfte“ (5:9 Punkte) zu Hause gegen Schlusslicht Klein-Gerau (3:11) nur ein Sieg.