Warnung vor Ellenbach

Ried. Zwei Wochen nach dem Derbysieg gegen den TTC Lampertheim III wartet das nächste Spitzenmatch auf den TV Bürstadt: Am Freitag (20 Uhr) reist der Tabellenführer der Bezirksliga 1 zum Zweiten TSV Ellenbach. Lampertheims „Dritte“ empfängt zeitgleich die SG Hüttenfeld zum Lokalduell in der Sedanhalle. Die Hüttenfelder kommen von einer 4:9-Heimniederlage gegen die SG Mitlechtern.

In der Bezirksliga 2 trifft Bürstadt II am Freitag (20.30 Uhr) zu Hause auf Primus 1. FC Niedernhausen-Lichtenberg. In der Bezirksliga 3 verlor Bürstadt III sein Heimspiel gegen die TSG Oberrad II mit 5:9. Zwei von vier möglichen Punkten holte Lampertheim IV in der Bezirksklasse 1. Einem 9:1-Erfolg bei der DJK SSG Bensheim folgte ein 3:9 zu Hause gegen den TTC Hornbach. Auf Klassenkamerad Bürstadt IV wartet am Freitag (20.30 Uhr) ein Kellerduell bei der TSV Auerbach. Mit 7:9 unterlag Lampertheims „Fünfte“ in der Bezirksklasse 5 Alemannia Königstädten IV.

Bezirksliga 1, Bürstadt I: „Ellenbach kann uns wehtun. Wir sollten zwar so gut aufgestellt sein, dass wir gewinnen sollten. Ein Selbstläufer wird das aber nicht“, spricht TVB-Kapitän Frank Rosenberger vom „nächsten Spitzenspiel“. Bei einem Sieg würde Tabellenführer Bürstadt auf 12:0 Punkte davonziehen. Der Zweite Ellenbach, der bei 10:2 Zählern steht, wäre fürs Erste distanziert.

BL 1, Lampertheim III gegen Hüttenfeld: Als Dritter mit 10:2 Punkten weiß die TTC-Reserve um die Rollenverteilung im Stadtduell am Freitagabend. „Ein oder zwei Spieler stehen uns nicht zur Verfügung. Wenn wir in vernünftiger Besetzung antreten, sind wir aber ohne Frage der Favorit“, meint Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend. Der SGH, die nach dem 4:9 gegen Mitlechtern mit 4:6 Punkten auf Rang sechs steht, traut der TTC-Boss den Klassenerhalt zu: „Es gibt Mannschaften, die schlechter aufgestellt sind.“ Hüttenfeld trat gegen Mitlechtern ohne Matthias Thomas an. Das Spitzendoppel Gwen Steier/Volker Berg sowie Berg (zwei Siege) und Steier punkteten.

BL 2, Bürstadt II: „Sollten bei Niedernhausen-Lichtenberg auf den Positionen eins bis drei alle am Start sein, ist das ein fast aussichtsloses Unterfangen“, meint TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger vor der Heimpartie des Achten Bürstadt II (5:7 Punkte) gegen den Primus (14:0).

BL 3, Bürstadt III: „Viel hat nicht gefehlt und wir hätten gegen Oberrad II das Schlussdoppel erreicht“, attestierte Rosenberger Schlusslicht Bürstadt III (2:14 Punkte) ein „ordentliches Spiel“ gegen den Tabellenzweiten. Die Doppel Laurin Morweiser/Laura Rosenberger und Dennis Schlachter/Christian Karwehl sorgten für eine 2:1-Führung. Morweiser, Jost Riedel und Rosenberger brachten den TVB III auf 5:8 heran. Als Nächstes geht es am 25. November zu Blau-Gelb Groß-Gerau.

Bezirksklasse 1, Bürstadt IV: Nach sieben Niederlagen aus sieben Spielen könnte Bürstadt IV mit Siegen in Auerbach (1:11 Punkte) am Freitag und gegen Bensheim (2:12) Anfang Dezember das rettende Ufer erreichen. „Auch für Auerbach ist es ein Vier-Punkte-Spiel“, rechnet Frank Rosenberger mit sehr viel Gegenwehr.

BK 1, Lampertheim IV: „Bensheim ist mit nur vier Spielern angetreten“, berichtete van gen Hassend von „großen Personalproblemen“ beim Drittletzten. Sportlich machten die Doppel Stefan Karb/Tobias Wenz und Laurin Minich/Sabrina Metzger sowie Gerhard Blob, Karb (zwei Siege) und Daniel Wagner Lampertheims 9:1-Erfolg klar. Beim 3:9 gegen Primus Hornbach punkteten Jens Hoffmann/Bernd Schader, Schader und Blob. Nächster Gegner des TTC, der als Fünfter mit 8:6 Zählern solide dasteht, ist der TSV Reichenbach am 25. November.

BK 5, Lampertheim V: „Das ist schon die dritte 7:9-Niederlage“, bedauerte Uwe van gen Hassend den Spielausgang in Königstädten. Das Doppel Bernd Schader/Jens van gen Hassend sorgte für den ersten TTC-Punkt. Jens van gen Hassend (zwei Siege), Richard Schmitt, Rudolf Kärcher und Bernd Schader brachten Lampertheim V kurzzeitig mit 6:5 in Führung. Mit 5:9 Zählern gehört die TTC-Reserve jetzt zu sechs Teams, die bei acht oder neun Verlustpunkten stehen. Als nächster Gegner kommt Schlusslicht SV Klein-Gerau (3:9 Punkte) am 26. November ins Ried.