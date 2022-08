Trotz Personalrochaden drei Punkte im Visier

Ried. Einen Einstand nach Maß feierte Christian Schmitt als neuer Trainer des Fußball-B-Ligisten SG Hüttenfeld. Kaum schlugen die Hüttenfelder zu Hause die Tvgg Lorsch II mit 2:0, legten sie bei Aufsteiger SG Gronau – dank des goldenen Tores von Kevin Rathgeber – mit 1:0 nach. Somit hat der Lampertheimer Schmitt derzeit allen Grund zur Freude: „Mit der Punkteausbeute bin ich hochzufrieden. Auch die Tatsache, dass wir in den zurückliegenden 180 Minuten noch ohne Gegentor sind, ist positiv. Die Jungs ziehen mit, die Einstellung stimmt und es wird gekämpft bis zum Schluss“. Aber noch ist nicht alles Gold, was in Hüttenfeld glänzt. „In spielerischer Hinsicht haben wir noch viel Luft nach oben. Im Spielaufbau sehe ich noch sehr viel Potenzial und die Pässe im letzten Drittel sind doch noch zu ungenau“, sagt Schmitt in dem Wissen, dass noch einige Arbeit auf ihn wartet.

Vielleicht kann die Hüttenfelder Mannschaft ihrem Trainer bereits am Freitag um 19 Uhr zeigen, dass sie seine Art Fußball zu spielen, verinnerlicht hat. Gegner ist die SG Azzurri/ Olympia Lampertheim II. Und warum sollte Hüttenfeld auch dieses Mal nicht den Platz als Sieger verlassen?

„Wollen drei Punkte holen“

Steht wieder zur Verfügung: SGH-Spieler Tobias Lerchl. © Berno Nix

„Durch den Zusammenschluss der Azzurri mit dem FC Olympia und der Spielabsage am ersten Spieltag, kann ich über den Gegner nur wenig sagen. Da es aber ein Heimspiel ist, wollen wir auch in diesem Spiel unbedingt drei Punkte holen. Ich rechne damit, dass uns die Lampertheimer alles abverlangen werden und wenn wir nicht zu 100 Prozent bei der Sache sind, reicht es vielleicht noch nicht einmal zu einem Unentschieden“, meint Schmitt.

In personeller Hinsicht könnte es etwas besser bei den Grün-Weißen aussehen. So stehen mit Kevin Rathgeber, Gerhard Kotke und Kevin Wolf gleich drei wichtige Spieler nicht zur Verfügung. Zudem steht hinter dem Einsatz von Michael Bopp, Luca Rosenberg und Max Rhein noch ein Fragezeichen. „Dafür kann ich wieder auf Philip Ehret, Philip Holden Hermann, Tobias Lerchl und Ole Wolf zurückgreifen. Wir mussten gerade in den ersten beiden Begegnungen auf viele Urlauber verzichten und auch dieses Mal werden wir unsere Ausfälle durch mannschaftliche Geschlossenheit kompensieren“, betont Schmitt.

In des müssen der FV Hofheim und die FSG Riedrode II in den Odenwald fahren. Während das Spiel der Hofheimer bei der Spielvereinigung Fürth II bereits um 13 Uhr angepfiffen wird, gastiert Riedrode beim TSV Gras-Ellenbach mit seinem neuen torgefährlichen Spielertrainer Okan Bekyigit. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. hias