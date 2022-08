In der Fußball-Kreisliga B Bergstraße kassierte die SG Azzurri/Olympia Lampertheim II in ihrem ersten Spiel eine Heimniederlage. Sie unterlag der Spitzenmannschaft SV Affolterbach mit 1:2. Bereits am vergangenen Donnerstag siegte die SG Hüttenfeld bei Aufsteiger SG Gronau mit 1:0.

Azz./Oly. Lamp.II – SV Aff. 1:2 (0:0)

Nach wie vor musste die neuformierte zweite Mannschaft der

...