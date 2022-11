Spitzenduell mit Brisanz

Ried. Am vergangenen Sonntag nahm der spielfreie FV Hofheim wohlwollend zur Kenntnis, dass die Serie des Tabellenführers FSG Riedrode jäh endete. Mit einem Sieg kann Hofheim als Tabellenzweiter Riedrode vom Platz an der Sonne verdrängen. Doch einen Blick auf den Gegner des FVH lässt am Automatismus des Heimerfolgs zweifeln. Die TSV Auerbach II empfahl sich mit dem 8:2-Sieg gegen Kirschhausen für einen vorderen Tabellenplatz. „Auerbach hat 55 Tore geschossen, 20 davon Jasko Huseinovic“, weiß FV-Spielertrainer Maximilian von Dungen um die Qualität der Elf von Giovanni Antonucci.

Aber von Dungen kennt auch die Stärke seiner Mannschaft, deren Weste im Hofheimer Sportpark bislang noch weiß ist. „Es gibt doch nichts Schöneres, wenn im Spiel Zweiter gegen Dritter für beide Mannschaften die Tabellenführung in Reichweite ist“, freut er sich auf die Begegnung.

Azz./Ol. Lampertheim – TSV Weiher

Nach der 1:6-Heimniederlage der SG Azzurri/Olympia Lampertheim gegen Fürth sind Trainer Thomas Düpre und Sportausschussvorsitzender Patrick Andres als Psychologen gefragt. Ein erster Schritt, wieder für bessere Laune zu sorgen, wäre ein Erfolgserlebnis beim TSV Weiher. „In Weiher haben wir zweimal erst in der Nachspielzeit verloren“, hofft Andres auf eine Überraschung.

SV Affolterbach – SG Hüttenfeld

Bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist der Vorjahresdritte SV Affolterbach, der mit schon vier verlorenen Spielen nur Fünfter ist. Das macht die Auswärtsaufgabe für die SG Hüttenfeld aber nicht unbedingt einfacher. Immerhin holte die Elf von Christian Schmitt am vergangenen Sonntag ein 1:1 gegen den spielstarken Tabellenachten TSV Hambach und kassierte den Ausgleich erst durch einen Handelfmeter in der Nachspielzeit. hias