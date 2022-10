Großer Kampf des TVL nicht belohnt

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße hat die SG Azzurri/ Olympia Lampertheim das Siegen nicht verlernt und sorgte mit dem 2:1-Heimerfolg über Fürth für eine faustdicke Überraschung. Einen 2:1-Erfolg gab es auch für den FC Alemannia Groß-Rohrheim, der drei Punkte aus Mitlechtern entführte. Dagegen war für den FV Biblis (2:4 beim SV Unter-Flockenbach II) und auch den TV Lampertheim (2:3 gegen Olympia Lorsch) nichts zu holen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SG Azzurri/Olympia – SV Fürth 2:1

Patrick Andres, der Sportausschussvorsitzende des FC Olympia Lampertheim, kam nicht umhin, seiner Mannschaft ein ganz dickes Lob auszusprechen: „Das war eine ganz starke mentale Leistung und unser bestes Saisonspiel.“ Gleich zwei große Einschussmöglichkeiten besaßen die Gäste in der Anfangsphase, doch dank der starken Leistung des Lampertheimer Schlussmanns Ilker Terli stand es weiterhin 0:0. Dies änderte sich in der zwölften Minute, als Kevin Haberkorn nach Vorarbeit Lauingers zum 1:0 einköpfte. Gerade in der zweiten Halbzeit forcierten die Fürther das Angriffsspiel und schnürten die Lampertheimer in deren Hälfte ein. „Das war eine enorme spielerische Qualität, die Fürth an den Tag legte. Wir konnten kaum einen Entlastungsangriff starten“, so Andres. So fiel in der 87. Minute keineswegs überraschend der Fürther Ausgleich zum 1:1 durch Ali Hodroj.

Lorschs Jesse Dorval (l.) gegen TVL-Kapitän Mathis Frerking. © Nix

Doch der Sieger an diesem sonnigen Oktober-Sonntag hieß dank des schönen Treffers von Nunzio Pelleriti in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 2:1 SG Lampertheim. „Christian Sagara hat den Ball sehr schön durchgesteckt und Nunzio hat einfach mal draufgehalten“, beschrieb Andres den Treffer, der großen Jubel im Lampertheimer Lager auslöste.

TV Lampertheim – Ol. Lorsch 2:3

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-Kreisoberliga Früh stören und nicht verstecken Mehr erfahren Fußball-C-Liga VfB bangt um Trio Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-Kreisoberliga TVL stürzt Tabellenführer Mehr erfahren

Mehr drin war für aufopferungsvoll kämpfende Lampertheimer gegen eine aufstrebende Lorscher Olympia, die ihre spielerische Qualität oftmals unter Beweis stellte. Mit einem Treffer Marke „Tor des Monats“ gingen die Gäste in der 18. Minute in Führung, als nach Lars Palkovitschs Fallrückzieher Gerrit Wiemer zum 0:1 einköpfte. Hoch her ging es in der Schlussphase der ersten Halbzeit. In dieser kamen die Lampertheimer zu zwei Toren, an denen Olympia-Torwart Fabian Grimm nicht ganz schuldlos war. Erst schätzte er einen aufspringenden Ball falsch ein, so dass letztlich Tim Gärtner wenig Mühe hatte, den Ball beim 1:1 in der 39. Minute über die Linie zu drücken. Und auch beim 2:2 in der 45. Minute durch Sebastian Kutscheras Kopfball war Grimm, eine Flanke unterlaufend, nicht ganz schuldlos. Das zwischenzeitliche 1:2 erzielte in der 43. Minute der Lorscher Jesse Dorval, der nach einem Angriff über links nur noch einzuschieben brauchte. Der Siegtreffer für die Gäste fiel in der 53. Minute, als Lars Palkovitsch einen Foulelfmeter zum 2:3 verwandelte.

SV U.-Flockenbach II – FV Biblis 4:2

Alle sechs Treffer fielen in der ersten Halbzeit. Kaum gingen die Odenwälder durch Daniel Ehret in der sechsten Minute mit 1:0 in Führung, glich Biblis´ Spielertrainer Torsten Schnitzer neun Minuten später zum 1:1 aus. Und auch bei Mario Arnolds 2:1 in der 25. Minute blieb eine schnelle Bibliser Antwort nicht aus, denn nach exakt einer halben Stunde hieß es durch den wiedergenesenen Janos Hajdu 2:2. Doch als Arnold in der 39. Minute das 3:2 erzielte, Ehret mit dem Halbzeitpfiff das 4:2 erzielte, hatte Biblis dem nichts mehr entgegenzusetzen.

Mitlechtern – Groß-Rohrheim 1:2

„Wir haben heute eine sehr ordentliche Leistung gezeigt und uns durch individuelle Fehler um den Lohn unserer Mühen gebracht“, hätte Mitlechterns Spielausschussmitglied Achim Tremper zumindest ein Unentschieden als gerechtes Ergebnis empfunden. Bei ihren beiden Toren profitierten die Groß-Rohrheimer von Fehlern im Mitlechterner Aufbauspiel. So war Ibrahim Cepaneci plötzlich im Besitz des Spielgerätes und brauchte in der 24. Minute nur noch zum 0:1 einzuschieben. Auf ähnliche Art und Weise fiel das 0:2 durch Alaa Alhamo (29.). KSG Mitlechtern gelang in der 53. Minute der Ehrentreffer, als der starke Konstantin Larkowitsch im Rohrheimer Tor bei Julian Schneiders Kopfball keine Abwehrmöglichkeit hatte. hias