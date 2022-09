Riedrode spielt „voll auf Sieg“

Ried. Nach dem Schock durch die 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Höchst am vergangenen Sonntag richtet die FSG Riedrode den Fokus ganz auf den zehnten Spieltag der Fußball-Gruppenliga Darmstadt. Am Sonntag (15.30 Uhr) gastiert der FC 07 Bensheim auf dem Waldsportplatz. Eintracht Bürstadt ist zeitgleich zu Gast beim Tabellenzweiten VfR Groß-Gerau.

FSG Riedrode – FC 07 Bensheim

„Wir hätten das Spiel schon in den ersten 20 Minuten zumachen müssen“, blickt Riedrodes Trainer Duro Bozanovic ein letztes Mal auf das 1:2 gegen Höchst zurück: „Wir hatten drei, vier Dinger, die wir nicht machen. Höchst bestraft uns am Ende eiskalt und wir stehen mit null Punkten da.“ Die zweite Saisonniederlage will der FSG-Coach jedoch nicht auf die zwei späten Gegentore reduzieren. „Mit der Leistung der Mannschaft bin ich zufrieden. Wir waren über 90 Minuten bestimmend. Unsere Chancenverwertung hat aber nachgelassen. Wir lassen zu viel liegen. Ein 1:0 ist in der Gruppenliga kein Vorsprung“, sagt Bozanovic.

Wegen einer Prellung ist fraglich, ob Nico Jäger am Wochenende für die FSG Riedrode einsatzfähig ist. © Berno Nix

Mit dem Derby gegen den Tabellensechsten Bensheim (13 Punkte) geht der Spitzenspiel-Marathon der FSG im September nahtlos weiter. Die Riedroder gehen als Vierter mit 16 Zählern ins Bergsträßer Duell, wobei der Dritte Höchst mit einem Spiel weniger punktgleich ist. „Sieben Punkte aus vier Spielen haben wir uns vorgenommen. Sechs haben wir schon geholt“, ruft Bozanovic die 2:1-Erfolge bei Spitzenreiter 1. FCA Darmstadt und gegen Alsbach in Erinnerung.

Die Bensheimer, für die der Ex-Riedroder Janis Wiesener am Ball ist, waren zuletzt spielfrei. Nach einem vielversprechenden Start mit 13 Punkten aus fünf Partien setzte es zuletzt drei Niederlagen am Stück. Im Stadtderby bei der TSV Auerbach (1:2), gegen Groß-Gerau (1:4) und bei Rot-Weiß Walldorf II (1:4) gingen die 07er als Verlierer vom Platz.

In der vergangenen Spielzeit setzte sich die FSG zweimal mit 1:0 durch. „Ich erwarte hochmotivierte Bensheimer. Es ist ein Derby, man kennt sich. Da wird es heiß hergehen“, ist Riedrodes Trainer überzeugt. Keine Zweifel hat der 42-Jährige daran, dass seine Elf auf drei Punkte gehen wird. „Die Mannschaft ist präsent. Sie ist willig, spielt immer weiter und setzt alles um, was wir uns vornehmen“, meint Bozanovic. Wenig verwunderlich merkt er dann an: „Wir spielen voll auf Sieg. Wir wissen um die Qualitäten der Bensheimer, haben aber auch selbst Qualität. Diesmal wollen wir unsere Chancen nutzen.“

Personell muss Bozanovic Abstriche machen. Die Lucchese-Brüder Vincenzo und Gianluca (beide im Urlaub), Nico Jäger (nach Prellung fraglich), Sören Heiderich und Tim Riedinger (beide krank), Mario Basyouni (Bänderriss) und Luca Dieken (Muskelfaserriss) fallen wohl allesamt aus. „Es sind aber genug andere da“, will Riedrodes Übungsleiter keine Ausreden gelten lassen.

Groß-Gerau – Eintracht Bürstadt

Mit sechs Siegen bei nur einer Niederlage ist Groß-Gerau seiner Rolle als Mitfavorit bisher gerecht geworden. Die Eintracht hält sich als Elfter mit neun Zählern über dem Strich. „Natürlich sind sie der Favorit. Sie werden versuchen, das Spiel klar zu gestalten“, sieht Bürstadts Spielertrainer Benjamin Sigmund die Rollen klar verteilt: „Für uns gilt es, resolut dagegenzuhalten und unser Heil über Kontersituationen zu finden. Mitspielen werden wir sicherlich nicht, wir müssen die Räume eng machen. Wenn uns das möglichst lange gelingt, wird der Gegner vielleicht ungeduldig. Vielleicht liegt darin eine Chance.“

Mut macht Sigmund unter anderem das 1:3 in Groß-Gerau im November 2021. Erst in der Schlussphase ging der VfR damals in Führung. „Da haben wir eines unserer besten Auswärtsspiele der Saison gemacht“, erinnert sich der Coach. Eine Woche nach dem 1:1-Heimremis gegen Auerbach (Sigmund: „Da haben wir so gespielt, wie ich es mir nicht vorstelle. Das ist aber auch kein Weltuntergang“) fährt Bürstadt in Bestbesetzung nach Groß-Gerau.