Schöne Haare, schöne Tore

Riedrode. „Soweit ich gesehen habe, waren wir zumindest bis Montag Tabellenführer in der Gruppenliga. Da hat dann der 1. FCA Darmstadt die drei Punkte aus dem Spiel bei den aus dem Ligaspielbetrieb zurückgezogenen Sportfreunden Heppenheim zugesprochen bekommen“, erklärt Stürmer Gianluca Lucchese von der FSG Riedrode. „Das war schon ein schöner Anblick, uns auf Platz eins zu sehen“, hätte der 22-jährige sich aber durchaus länger daran gewöhnen können, die Blau-Schwarz-Gelben im Darmstädter Fußball-Oberhaus auf dem Platz an der Sonne zu sehen.

Daran, dass sich das Gruppenligateam der FSG Riedrode am Sonntag zumindest zwischenzeitlich an die Tabellenspitze setzen konnte, war Gianluca Lucchese selbst nicht unbeteiligt. Beim 2:1 (1:0)-Heimsieg über den FC Alsbach in der 11. Minute auf dem Riedroder Waldsportplatz erzielte er die frühe Führung für die Hausherren und bereitete nach der Pause auch das 2:0 (51.) von Tomislav Tadijan vor. Dieser Treffer sollte sich als wichtig erweisen, weil den Gästen aus Alsbach auch noch ein Tor gelang.

Auch am vergangenen Wochenende war Gianluca Lucchese mit einem Tor und einer Vorlage direkt am 2:1-Erfolg der FSG Riedrode in der Gruppenliga gegen Alsbach beteiligt. © Berno Nix

„Unser Manko war die Chancenverwertung, denn wir hätten das Spiel selbst schon früher klarmachen können. Da nehme ich mich selbst nicht aus, denn im Moment sehe ich mich selbst auch erst bei 70 Prozent“, zeigt sich der 22-jährige selbstkritisch. Wobei man sich bei der FSG Riedrode über den bisherigen Saisonverlauf nicht beschweren kann – und es eher für Besorgnis bei den Ligakonkurrenten sorgen dürfte, dass es bei den Blau-Schwarz-Gelben noch Steigerungspotenzial gibt. „Wir sind voll zufrieden“, haben Lucchese und die Riedroder bisher erst eines von sieben Ligaspielen verloren und schon satte 16 Punkte gesammelt. „Die Niederlage war das 0:4 beim VfR Groß-Gerau, das war bisher das einzige Spiel, in dem wir kein Tor geschossen haben“, ist Gianluca Lucchese nicht entgangen, dass die Riedroder wenn sie selbst treffen, mindestens einen in der Regel aber sogar drei Punkte für sich verbuchen durften. Darunter auch am Wochenende zuvor der 2:1-Auswärtscoup beim aktuellen Spitzenreiter 1. FCA Darmstadt, als Gianluca Lucchese den Siegtreffer zum 2:1 erzielte.

Die laufende Saison ist den 22-jährigen eine ganz besondere, schließlich ist er im FSG-Kader nicht mehr der Einzige der den Nachnamen Lucchese trägt. „Mein älterer Bruder Vincenzo ist vor der Saison vom Kreisoberligisten Azzurri Lampertheim zur FSG gewechselt und es war immer mein großer Traum, mal mit ihm zusammen in einer Mannschaft zu spielen. Am Sonntag ist er allerdings erst ins Spiel gekommen, nachdem ich kurz zuvor ausgewechselt wurde, aber wir haben in Vorbereitung und Liga jetzt schon in einigen Spielen zusammen auf dem Platz gestanden, das war toll“, sagt Gianluca Lucchese, der im Friseursalon seinen 29-Jährigen Bruders Vincenzo eine Ausbildung zum Friseurgesellen macht. Auch Mama Lucia betreibt in Lampertheim einen Friseursalon. „Im kommenden April bin ich fertig und danach möchte ich dann die Meisterschule in Mannheim besuchen, da gibt es für Friseure einen kompakten viermonatigen Lehrgang, um den Meisterbrief zu erwerben“, erklärt Lucchese.

„Ich sage ja immer, dass es bei der FSG Riedrode sehr familiär zugeht, aber auch mein Bruder Vincenzo sagt das nun“, schätzen nun beide Luccheses den Zusammenhalt. Die nächste Gelegenheit der beiden Lucchese-Brüder, gemeinsam auf dem Platz zu stehen, besteht schon am Donnerstagabend, wenn Riedrode zum Kreispokalspiel beim A-Ligisten FSV Rimbach zu Gast ist.