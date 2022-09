Eintracht nutzt Überzahl nicht

In den Schlussminuten hat die FSG Riedrode am neunten Spieltag der Fußball-Gruppenliga Darmstadt einen sichergeglaubten Heimsieg verspielt. Das 1:2 (0:0) gegen den TSV Höchst ist die zweite Saisonniederlage der Blau-Schwarz-Gelben. Auch für die Bürstädter Eintracht lief es am Sonntag nicht wunschgemäß. Im Bergsträßer Derby gegen Aufsteiger TSV Auerbach kam die Elf von Spielertrainer Benjamin

...