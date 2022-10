Riedrode mit Remis zufrieden

Riedrode. Wieder einmal ist die FSG Riedrode in der Fußball-Gruppenliga nicht über ein Unentschieden gegen die SKV Büttelborn hinausgekommen. Nach zwei Remis in der vergangenen Saison holte die FSG auch am Samstag ein 2:2 (0:2). Mit dem Auswärtszähler konnte Riedrodes Trainer Duro Bozanovic hinterher aber gut leben.

„Das war ein hohes Tempo und ein geiles Spiel, wie immer in Büttelborn“, zollte Bozanovic auch den Hausherren Respekt für einen starken Auftritt. Seinen Jungs sprach der 42-Jährige „ein Riesenlob“ aus: „Die Mannschaft ist nach dem 0:2 zur Pause super zurückgekommen.“ Viel konnte Bozanovic seiner Elf nicht ankreiden. „Wir haben vielleicht einen Tick zu wenig aus unseren Möglichkeiten gemacht, haben aber 75 Minuten richtig guten Fußball gespielt. Klar hätte ich mir einen Sieg gewünscht. Doch nach diesem Spielverlauf bin ich auch mit dem 2:2 zufrieden“, meinte der Coach des Tabellenvierten, der jetzt bei 27 Punkten steht.

Nur die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit musste Bozanovic ausklammern. In der 33. Minute brachte Bugrahan Özcelik die SKV mit 1:0 in Führung. In Minute zwölf hatte FSG-Kapitän Nils Schwaier den Ball knapp über den Büttelborner Kasten gesetzt. „Das 0:1 war ein Tor aus dem Nichts“, befand Bozanovic: „Wir haben Büttelborn von Anfang an unter Druck gesetzt. Sie haben eigentlich nur lange Bälle gespielt. Das 0:1 haben sie aber schön herausgespielt. Da haben wir uns überlaufen lassen.“

Der Rückstand schockte die FSG sichtlich. „Die Köpfe gingen kurz nach unten“, stellte Bozanovic fest. Das blieb nicht ohne Folgen: SKV-Torjäger Sven Becker erhöhte auf 0:2 (45.+1).

Im zweiten Durchgang meldete sich Riedrode zurück. Spätestens nach dem 1:2-Anschluss durch Sinisa Pitlovic (55.) ging es fast nur noch auf ein Tor. „Wir waren ständig am Drücker. Das tolle Tor von Sinisa, der den Ball aus 18 Metern in den Winkel geschlenzt hat, hat uns zusätzlich beflügelt“, so Bozanovic. Gianluca Lucchese sorgte nach einer Ecke für das 2:2 (70.). Der Büttelborner Marvin Wiesenäcker traf noch den Pfosten, wenig später war dann Schluss. cpa