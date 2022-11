Nullnummer macht alle glücklich

Riedrode. Mit einem 0:0 haben sich die FSG Riedrode II und der FV Hofheim am Sonntag im Spitzenspiel der Kreisliga B Bergstraße voneinander getrennt. Während die Gastgeber durch das Remis in der Tabelle mit 30 Zählern auf Platz drei vorrückten, musste der FVH (31 Punkte) die Tabellenführung an die SG Hammelbach/Scharbach (32 Punkte) abgeben. Mit dem Ausgang des Derbys waren beide Trainer zufrieden, auch wenn sich die Riedroder gerne mit einem Sieg für die 1:3-Niederlage aus dem Hinspiel revanchiert hätten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Gerechtes Ergebnis“

„Wir haben immerhin gegen den Tabellenführer gespielt und gegen Hofheim holen nicht so viele Mannschaften Punkte. Am Ende hatten wir in diesem Spiel noch etwas mehr zuzulegen und vielleicht ein kleines Chancenplus, aber letztlich kann es 1:0 für beide Seiten ausgehen und das Unentschieden ist ein gerechtes Ergebnis“, sagte FSG -Trainer Nabil Hamzi.

Dass den Hofheimern das Remis nicht reichte, um Platz eins mit unter den Weihnachtsbaum zu nehmen, störte indessen FVH-Spielertrainer Maximilian von Dungen bei der Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte nicht wirklich. „Wir haben bisher eine tolle Runde gespielt und die FSG Riedrode II weiter hinter uns gelassen. Mit den Spielen gegen Gras-Ellenbach und Riedrode hatten wir jetzt vor der Winterpause noch zwei Rückrundenspiele gegen zwei Mitkonkurrenten, wenn es um die vorderen Tabellenplätze geht, die sind jetzt weg“, nahm von Dungen die vier Punkte aus diesen beiden Spielen gerne mit und sagte: „Das Spiel war sicherlich höher angesiedelt als B-Liga-Niveau. Und wer das 1:0 gemacht hätte, der wäre wohl auch als Sieger vom Platz gegangen.“

Mehr zum Thema Spiel der Woche Das Duell um den Thron Mehr erfahren Fußball-B-Liga Gute Ausgangslage verschafft keinen zusätzlichen Druck Mehr erfahren Fußball-B-Liga FV Hofheim neuer Tabellenerster Mehr erfahren

„Dieses Spiel war auf einem richtig guten Niveau, auch wenn beide Mannschaften nicht allzu viele Torchancen zugelassen haben“, sagte Hamzi, der mit Nils Schwaier den Kapitän des spielfreien Gruppenligateams der Riedroder aufbieten konnte. „Nils hat beim Gegner Aufmerksamkeit auf sich gezogen, Maxi von Dungen kennt ihn ja auch gut, da hatte er heute keinen leichten Stand. Dafür hatten dann aber andere etwas mehr Freiräume“, befand Hamzi.

„Marlon Mitsch hat das gegen Nils Schwaier schon gut gemacht, auch wenn man ihn nicht für komplette 90 Minuten ausschalten kann“, lobte von Dungen. In der Anfangsphase schnupperten die Hausherren an der frühen Führung, doch Mohammed Majdalawi brachte den Ball nicht im von Damon Wakelin gehüteten FVH-Tor unter (5.). Majadalawi (15.) und Luca Dieken (22.) hatten noch weitere Riedroder Chancen, ehe FHV-Kapitän Maximilian Hödl an der Reihe war, der das FSG II-Tor zunächst knapp verfehlte (36.) und wenig später den Riedroder Schlussmann Christian Knecht zur Glanzparade zwang (40.).

Wakelin hält Punkt fest

In den zweiten 45 Minuten konnte FSG-Torjäger Majadalawi Wakelin nicht überwinden (52.), während auf der anderen Seite Tobias Haser Knecht zu einer weiteren Parade zwang (75.).

Den Gästen schwanden in der Schlussphase etwas die Kräfte, so dass auch FVH-Kapitän Maximilian Hödl unter Krämpfen litt, aber die Gäste brachten das Remis dennoch über die Zeit. Einen wuchtigen Freistoß von Perica Bozanovic entschärfte Damon Wakelin in der Nachspielzeit (90.+1.) und hielt damit den Punkt für die Hofheimer fest.