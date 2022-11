Gute Ausgangslage verschafft keinen zusätzlichen Druck

Ried. In der Fußball-B-Liga feierte die zweite Mannschaft der SG Riedrode am vergangenen Wochenende nach dem 4:4 im Spitzenspiel bei der TSV Auerbach II die Herbstmeisterschaft. Doch wer Herbstmeister ist, hat in Sachen Meisterschaft und Aufstieg noch einen weiten Weg vor sich. „Liebend würden wir natürlich auch am Saisonende auf dem ersten Tabellenplatz stehen, doch weder Meisterschaft noch Aufstieg ist für unsere zweite Mannschaft ein Muss“, betont Riedrodes Sprecher Fabian Kreiling, dass sich der Vereinsvorstand angesichts der Erfolgsmöglichkeiten seiner zweiten Mannschaft weiterhin in Zurückhaltung übt und die Mannschaft von Trainer Nabil Hamzi keineswegs unter Druck setzt.

Ehe der Punktgewinn bei den Auerbachern unter Dach und Fach war, bedurfte es eines harten Stücks Arbeit. „Im Vergleich zu den vorigen Wochen haben wir aber endlich wieder guten Fußball gespielt. Daran wollen wir in den nächsten Spielen in Kirschhausen und zu Hause gegen den FV Hofheim anknüpfen“, hofft Fabian Kreiling, dass die Hamzi-Elf wieder auf den Pfad der Tugend zurückgekehrt ist. Immerhin sieht es im Lager der FSG Riedrode, die allerdings auf den langzeitverletzten Torwart Nils Heiser verzichten muss, personell gut aus.

Da hatte sich der FV Hofheim zu Beginn der neuen Saison so viel vorgenommen, doch am ersten Spieltag gab es gleich mal einen Satz heiße Ohren: Mit 1:7 verlor die Hofheimer Mannschaft damals beim runderneuerten TSV Gras-Ellenbach und musste auch die Stärke von Angreifern wie Okan Bekyigit und Jonas Guthy, die an diesem heißen Augustsonntag trafen, schmerzlich zur Kenntnis nehmen.

Revanche eingeplant

Nun aber genießen die Hofheimer Heimrecht und wollen die Gras-Ellenbacher schlagen. „Zu Hause haben wir bislang sechsmal gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Deswegen sollen die Punkte gegen Gras-Ellenbach in Hofheim bleiben“, will sich Hofheims Spielertrainer Maximilian von Dungen mit einem Heimsieg fürs große Spitzenspiel eine Woche später bei der FSG Riedrode II empfehlen.

Dabei könnten die Hofheimer davon profitieren, dass sowohl Okan Bekyigit als auch Jonas Guthy bei den Gras-Ellenbachern möglicherweise fehlen. Beim FVH hingegen stehen Christian Baunach und Patrick Schüssler nicht zur Verfügung.

Aufbauend auf die gute Leistung beim 3:3-Unentschieden gegen die Gras-Ellenbacher will die SG Hüttenfeld auch bei der Tvgg Lorsch II etwas holen. Der Gegner dürfte nach der deftigen 0:6-Heimniederlage gegen die Sportvereinigung Affolterbach auf Wiedergutmachung aus sein und sich mit einem Unentschieden kaum zufriedengeben. Beim TSV Hambach tritt die zweite Mannschaft der SG Azzurri/Olympia Lampertheim an und ist im Heppenheimer Stadtteil nur Außenseiter. hias