Das Duell um den Thron

Riedrode. Am ersten Adventssonntag steigt in der Fußball-Kreisliga B Bergstraße auf dem Waldsportplatz in Riedrode um 15 Uhr das Duell zwischen der FSG Riedrode II und dem FV Hofheim. Das Duell zwischen dem gastgebenden Tabellenvierten und dem Spitzenreiter ist dabei nicht nur das Derby-Rückspiel zwischen beiden, sondern am letzten Spieltag vor der Winterpause auch der Kracher in der B-Liga, trennt beide Riedteams doch gerade einmal ein Zähler voneinander.

FSG II-Trainer Nabil Hamzi und seine Mannschaft benötigen im Derby gegen Hofheim einen Sieg, um sich die Tabellenspitze zurückzuerobern. © Berno Nix / Julian Lösch

„Wir können Hofheim am Sonntag vom Thron stoßen. Der FVH reist allerdings als Tabellenerster zu uns und ist für mich daher in diesem Spiel der Favorit“, meint FSG II-Trainer Nabil Hamzi, der den Platz an der Sonne mit seinem Team allerdings auch gut kennt. So hat die Reserve des Gruppenligisten selbst bis zum vergangenen Spieltag noch das Klassement in der B-Liga angeführt, ehe ein 2:2-Unentschieden beim SV Kirschhausen zu wenig war, um diese Spitzenposition zu behaupten. So nutzten der FV Hofheim, die TSV Auerbach II und die SG Hammelbach/Scharbach die Gelegenheit, um sich knapp vor das Team aus dem Bürstädter Ortsteil zu setzen.

„Als Tabellenführer gehe ich davon aus, dass wir als Favorit in diesem Spiel angesehen werden, aber für mich ist die FSG Riedrode II kein Außenseiter. Sie haben selbst lange die Tabelle angeführt, spielen zuhause und zudem hat die Gruppenligamannschaft spielfrei“, sieht FVH-Spielertrainer Maximilian von Dungen ein Duell auf Augenhöhe.

Rückkehr für von Dungen

„Wer aus der ersten Mannschaft für uns spielen kann, steht erst am Freitag fest. Die beiden aus der A-Jugend gekommenen jungen Spieler Tim Riedinger und Luca Dieken werden aber für uns auflaufen. Ansonsten sind aus dem Gruppenligakader ja nur noch zwei Spieler möglich, die am letzten Sonntag gespielt haben“, will Nabil Hamzi im letzten Punktspiel des Jahres weitgehend auf Spieler setzen, die zum durchaus gut ausgestatteten Zweitmannschaftskader der Riedroder zählen.

Für Maximilan von Dungen ist es am Sonntag die Rückkehr an den Ort, wo er selbst acht Jahre als Spieler aktiv war, bevor er Hofheim vor dieser Runde als Spielertrainer übernahm. „Es bleibt für mich etwas Besonderes gegen Riedrode zu spielen und natürlich noch mehr nach Riedrode zu kommen, schließlich kenne ich dort ja noch alle“, hinderte dies den 29-jährigen allerdings nicht daran, im Hinspiel die drei Punkte mit einem 3:1-Sieg in Hofheim zu behalten. „Da waren wir nicht wirklich anwesend und es war eine unserer bisher zwei Saisonniederlagen“, will Nabil Hamzi diesmal einen anderen Derby-Auftritt seiner Mannschaft sehen und die drei Zähler in Riedrode behalten, wozu es auch einer besseren Chancenverwertung als zuletzt bedarf. „Nach Stand der Dinge werden wir drei Punkte brauchen, wenn wir auf Platz eins überwintern wollen. Das ist natürlich unser Ziel“, muss FVH-Coach von Dungen neben seinen beiden schon verletzten Torjägern Christian Baunach und Patrick Schüssler, nach dem 4:1-Heimsieg gegen den TSV Gras-Ellenbach, nun auch noch auf Sebastian Gromus (Armbruch) verzichten.

Hamzis Wunsch für das Derby

Bei den Platzherren muss hingegen wohl Lukas Bamberg (Oberschenkelzerrung) pausieren, zudem steht hinter den Einsätzen von Christian Knecht, Pascal Kratz, Maurice Gündling und Dominik Wiegand ein Fragezeichen.

„Ich denke, das wird ein umkämpftes aber faires Derby. Trotzdem wünsche ich mir einen Schiedsrichter mit einer klaren Linie, der auf beiden Seiten mit gleicher Konsequenz pfeift und der Verständnis dafür zeigt, wenn Trainer in der Emotion auch mal laut, aber nicht beleidigend werden. Da würde ich mir etwas mehr Fingerspitzengefühl wünschen, bevor man Gelb zieht“, hätte sich Hamzi bei den vergangenen Spielen bei den Unparteiischen mehr Kommunikation gewünscht.