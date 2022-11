Bürstadts Damen müssen sich mit Remis begnügen

Bürstadt. Die Siegesserie des ersten Tischtennis-Damenteams des TV Bürstadt in der Verbandsliga Süd ist vorerst gestoppt. Nach zuletzt vier Erfolgen am Stück kam der Tabellenführer zu einem 5:5 im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98. „Wir können prinzipiell damit leben, denn Darmstadt ist mit seinen stärksten zwei Spielerinnen hier angetreten“, sagte TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger.

Darmstadts Top-Spielerinnen Suzan Okur und Katja Eichel ließen im Duell der Hessenliga-Absteiger nichts anbrennen. Im gemeinsamen Doppel holten sie zunächst einen Drei-Satz-Erfolg gegen Laura Wunder/Maya Schäfer. Danach legten Okur und Eichel vier von vier möglichen Punkten gegen Laura Rosenberger und Fabienne Zorn im Spitzenpaarkreuz nach. „Dass Suzan Okur auf Position eins schwer zu schlagen sein würde, war uns klar. Dass wir aber auch gegen Katja Eichel auf Position zwei beide Spiele verlieren würden, haben wir nicht erwartet“, räumte Rosenberger ein.

Bezirksoberliga-Team auch 5:5

Laura Wunder und die TVB-Damen bleiben Tabellenführer. © Berno Nix

Drei Punkte bekam Bürstadt kampflos, weil Darmstadt wieder einmal mit nur drei Spielerinnen antrat. Im hinteren Paarkreuz hatten Schäfer und Wunder gegen Deniz Okur keine Mühe, die nötigen Zähler zum 5:5 sicherzustellen. Beide Spiele endeten 11:0, 11:0, 11:0. Am Sonntag (13 Uhr) treten die TVB-Damen beim TV Eschersheim an. Im Frankfurter Stadtteil wollen die Bürstädterinnen, die mit 9:3 Punkten gleichauf mit dem TTC Langen V sind, Platz eins verteidigen. „Eschersheim ist eine starke Mannschaft, die sich stetig weiterentwickelt. Mit Melina Kaplanovic haben sie eine Spielerin, die gut unterwegs ist. Für unsere Damen ist Eschersheim außerdem Neuland, dort haben wir noch nie gespielt“, warnt TVB-Abteilungschef Rosenberger davor, den Fünften (6:4 Punkte) zu unterschätzen.

Bürstadts Bezirksoberliga-Damen gelang der zweite Punktgewinn in Folge. Zwei Wochen nach dem 6:1-Sieg in Seeheim holte Bürstadt II ein 5:5-Heimremis gegen die TSV Auerbach. „Das ist ein ordentliches und gerechtes Ergebnis“, meinte Rosenberger. Nach dem Doppel Sophie Rosenberger/Stella Bechtel punkteten Rosenberger, Bechtel (zweimal) und Vanessa Heiser in den Einzeln. Am Freitag (20.30 Uhr) empfängt Bürstadt II mit jetzt 3:7 Punkten den Fünften SG Arheilgen (5:5). cpa