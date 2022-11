Doppelpack für TVB

Bürstadt. Nach zuletzt vier Wochen Spielpause ist das Mädchen-19-Team des TV Bürstadt in der Nachwuchs-Hessenliga doppelt gefordert. Am Samstag (14 Uhr) kommt das M15-Team der SG Sossenheim ins Ried, am Sonntag (13 Uhr) schaut die M15 des TV Gedern in der Wasserwerkstraße vorbei.

Dass der Altersunterschied kein Vorteil für die TVB-Talente sein muss, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Sossenheims M15 kam als Vierter mit 6:2 Punkten besser aus den Startlöchern als die Bürstädterinnen, die mit 2:6 Punkten noch etwas Nachholbedarf haben. Hinter den M19-Teams von Sossenheim und Vogelsberg (beide 10:0 Punkte) und dem TV Bad Orb (5:5) stellt Bürstadt aktuell die viertbeste M19 der Liga.

Zumindest an Bad Orb müssen die TVB-Mädchen vorbeiziehen, wenn sie einen zusätzlichen Startplatz in der Damen-Bezirksoberliga für die Saison 2023/24 ergattern wollen. „Gegen Sossenheims wird es darauf ankommen, dass wir im vorderen Paarkreuz gut abschneiden. Da sind die Gegnerinnen gut besetzt“, rechnet TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger mit einem „schweren“ Spiel: „Wir haben aber auf jeden Fall eine Chance.“ Auch für das Match gegen Gederns M15 (4:4 Punkte) ist Rosenberger „guter Dinge, dass wir zu Hause etwas Zählbares mitnehmen können“. cpa