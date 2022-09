Bürstadt erwartet „schwieriges Pflaster“

Ried. In den Bezirksligen und Bezirksklassen geht es für die Tischtennis-Herrenteams aus dem Ried t Schlag auf Schlag. Die Mannschaften des TTC Lampertheim waren oder sind zum Teil doppelt gefordert.

TV Bürstadt, BL 1: Nach dem 9:1 im Spitzenspiel bei Topspin Lorsch II verfällt Frank Rosenberger nicht in Euphorie. „Bei der SG Mitlechtern haben wir uns immer schwergetan“, spricht Bürstadts Kapitän vor dem Match am Samstag (18 Uhr) von einem „schwierigen Pflaster“. Beim TVB dürfte Steffen Kreß sein Saisondebüt geben. Mitlechtern stellt Miles Rettig auf, der in der abgelaufenen Runde mit Bürstadt Vizemeister der Jugend-Hessenliga wurde.

SG Hüttenfeld, BL 1: Eine Woche nach dem 9:1 gegen Höchst II hielt Hüttenfeld auch in Ellenbach gut mit, verlor aber mit 4:9. Gwen Steier/Volker Berg punkteten zum 1:2-Doppelauftakt. Kapitän Berg und Robin Gumbel sorgten mit zwei Fünf-Satz-Siegen für einen 3:6-Zwischenstand nach dem ersten Einzeldurchgang, wobei SGH-Ersatzmann Peter Haas sein Match im fünften Satz verlor. Im zweiten Durchgang legte nur noch Steier für Hüttenfeld nach. Berg musste sich im fünften Satz geschlagen geben. Für die Hüttenfelder geht die Runde am 16. Oktober bei Heppenheim III weiter.

TTC Lampertheim III, BL 1: „Viele Mannschaften treten mit Ersatz an“, hält Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend vor dem doppelten Saisonauftakt der dritten Mannschaft in der Bezirksliga 1 fest. Am Mittwoch (20 Uhr) legt der TTC III zu Hause gegen Heppenheim III los. Am Freitag (20 Uhr) kommt Ellenbach. Von der Stammsechs mit Bernhard Schüßler, Frank Unterseher, Philipp Seiler, Christopher Luft, Anne Lochbühler und Stefan Adams wird nur Adams fehlen. „Ein Platz in der vorderen Hälfte sollte möglich sein“, meint van gen Hassend.

Bürstadt II, BL 2: Sieben Tage nach dem 5:9 gegen Nieder-Beerbach holte Bürstadt II mit dem 8:8 beim 1. TTC Darmstadt seinen ersten Punkt. Harald Koch ging mit zwei Einzel- sowie zwei Doppelerfolgen an der Seite von Jan Epple voran. Die weiteren Zähler sammelten Adrian Kreuzer, Epple, Benjamin Brüderl und Harald Gliewe. Zu Hause gegen den TV Wersau rechnet sich Bürstadt II am Freitag (20.30 Uhr) etwas aus.

Bürstadt III, BL 3: Bei der 6:9-Niederlage beim TV Groß-Gerau lag Bürstadt III zum Ende des ersten Einzeldurchgangs mit 5:4 vorn. Danach konnte jedoch nur Jost Riedel, der in der Mitte doppelt punktete, nachlegen. Vorher waren die TVB-Doppel Riedel/Jonas Wagner und Sven Bitsch/Christian Karwehl sowie Laurin Morweiser und Karwehl im Einzel erfolgreich gewesen. Am Freitag (20 Uhr) kommt Eintracht Rüsselsheim.

Bürstadt IV, BK 1: Bei den 0:9-Niederlagen gegen Nieder-Liebersbach und Kirschhausen hatte Bürstadts „Vierte“ keine Chance. Das lag auch daran, dass Patrick Moodt ausfiel. Zudem erreichten Max Schäfer und Moritz Getrost, die zuletzt wegen ihrer Ausbildung in Mainz weilten, gegen starke Gegner nicht ihre Normalform. Am Donnerstag (20.15 Uhr) kommt Fehlheim IV ins Ried. Am Freitag (20.15 Uhr) geht es für Bürstadt IV zum TTC Hornbach.

Lampertheim IV, BK 1: Ein „hartes Stück Arbeit“ nannte TTC-Boss van gen Hassend den 9:5-Erfolg der „Vierten“, die jetzt 4:0 Punkte vorweist, bei der TSV Auerbach. Im Doppelauftakt punkteten nur Gerhard Blob/Tobias Wenz für Lampertheim IV. In den Einzeln sammelten Blob, Daniel Wagner und Wenz sechs Zähler auf den Positionen zwei bis vier. Stefan Karb und Laurin Minich waren jeweils einmal erfolgreich. Am 7. Oktober kommt Kirschhausen.

Lampertheim V, BK 5: Beim 5:9 bei Blau-Gelb Groß-Gerau ging für Lampertheim IV im zweiten Einzeldurchgang komplett leer aus. Rudolf Kärcher/Richard Schmitt, Jens van gen Hassend, Kärcher, Cevdet Uzer und Schmitt hatten vorher ein 5:4 erspielt. Beim 9:6-Sieg gegen Raunheim gab es drei Punkte kampflos: Der Gegner reiste mit nur fünf Mann an. Die Doppel Schader/van gen Hassend und Uzer/Schmitt sowie zweimal Uzer und je einmal van gen Hassend und Kärcher erledigten den Rest. Am Dienstag (20 Uhr) gastierte der TTC V (jetzt 2:4 Punkte) bei Bauschheim II. cpa