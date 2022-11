Ärger um kalte Halle

Bürstadt. Der Tischtennis-Nachwuchs des TV Bürstadt hat den Anschluss ans Mittelfeld der Jugend-Hessenliga gewahrt. Mit 6:4 gewann das Mädchen-19-Team bei der M15 des SC Niestetal. „Nach den Doppeln lagen wir 0:2 hinten, auch Sophie Kirsch lag im ersten Einzel nach zwei Sätzen zurück. Dann haben wir die Kurve gekriegt“, sagte TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger. Spitzenspielerin Kirsch, Sophie Rosenberger und Sophie Wieland behaupteten sich jeweils im fünften Satz - und stellten damit auf 3:2 für Bürstadt. Niestetal übernahm nochmals die Führung, bevor Rosenberger, Pia Hördt und Wieland alles klarmachten.

Das Gastspiel in Nordhessen stand im Zeichen „unterirdischer“ Hallenbedingungen. „In der Halle waren es vielleicht 12 oder 13 Grad. Unsere Spielerinnen hatten eiskalte Hände. Wir müssen alle sparen, das ist aber nicht in Ordnung. Unter diesen Umständen ist eigentlich kein Jugendsport möglich“, würde sich Frank Rosenberger wünschen, „dass sich mal ein Entscheidungsträger in die Halle stellt“.

Für den TVB-Nachwuchs, der jetzt bei 6:8 Punkten steht, geht es am Sonntag (11 Uhr) zu Hause gegen Schlusslicht TTV Eschborn-Niederhöchstadt (1:13 Punkte) weiter. „Das ist ein Spiel, das wir in dieser Konstellation eigentlich gewinnen müssten“, ist Rosenberger guter Dinge. cpa