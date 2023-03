Wichtiger Heimvorteil

Mannheim. Im Play-off-Halbfinale der Fraueneishockey-Bundesliga hatte ursprünglich der amtierende deutsche Meister ERC Ingolstadt den Heimvorteil auf seiner Seite. Doch den Mad Dogs Mannheim ist es mit dem 2:1-Sieg nach Verlängerung in Spiel eins in Ingolstadt gelungen, diesen Vorteil am Wochenende auf eigener Seite zu haben. Daran änderte auch die 1:2-Niederlage nach Verlängerung im zweiten Play-off-Spiel an der Donau nichts.

So haben die Mad Dogs in der „Best of five“-Serie in den beiden Heimspielen in der SAP Arena am Samstag (19.30 Uhr, Nebenhalle Nord) und am Sonntag (11 Uhr, Nebenhalle Süd) die Chance, die Serie auf eigenem Eis mit zwei Siegen für sich zu entscheiden. Käme es zu einem fünften Duell, hätte jedoch wieder der Titelverteidiger am 7. März (19.30 Uhr) Heimrecht. and