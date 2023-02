Mad Dogs mit allen Chancen

Ingolstadt/Mannheim. Im Play-off-Halbfinale der Fraueneishockey-Bundesliga steht es zwischen dem Titelverteidiger ERC Ingolstadt und den Mad Dogs Mannheim nach den ersten beiden Duellen der „Best of five“-Serie in Ingolstadt 1:1. In der Sonntagspartie musste die überragende Mad-Dogs-Torhüterin Jessica Ekrt in der 14. Minute der Verlängerung hinter sich greifen, als Jule Schiefer für Ingolstadt zum 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)-Sieg traf (74.). Zuvor hatte Lucia Schmitz die Mad Dogs mit 1:0 (30.) in Führung gebracht, ehe Lucy Klein mit dem 1:1 (52.) für den ERCI die Overtime erzwang.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Vortag durften allerdings die Mannheimerinnen den Auftaktsieg in der Serie bejubeln – ebenfalls nach Verlängerung. Megan Forrest traf nach 45 Sekunden in der Overtime zum 2:1 für die Schwarz-Gelben und stellte damit den 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)-Erfolg sicher. Brittany Kucera brachte die Mad Dogs mit 1:0 (7.) in Führung, ehe Theresa Wagner für den ERCI das 1:1 (55.) erzielte. Die Serie wird nun am 4./5. März in Mannheim fortgesetzt and