Probleme im ersten Drittel

Mannheim. Zwei Spiele sind im Play-off-Viertelfinale der U 20 DNL Division I zwischen den Jungadlern Mannheim und den Schwenninger Wild Wings gespielt und beim Stand von 1:1-Siegen ist in der „Best of five“-Serie noch alles offen. So gewann der Hauptrundenmeister Spiel eins zuhause in Mannheim mit 5:1, verlor aber die zweite Begegnung in Schwenningen mit 2:4.

„Wie schon im ersten Spiel sind wir da nicht gut ins erste Drittel gestartet“, hat Jungadler U-20-Trainer Luigi Calce gerade in den ersten 20 Minuten das Problem ausgemacht, nicht gleich zum eigenen Spiel zu finden.

Dies wollen die Blau-Weiß-Roten nun am Samstag in Mannheim (16.45 Uhr, Nebenhalle Süd) besser machen, um mit einem Matchball ins vierte Duell am Sonntag (17 Uhr) in Schwenningen zu gehen. Ein mögliches fünftes Spiel fände am 7. März (18.15 Uhr) in Mannheim statt. and