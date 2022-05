Wer in der nächsten Saison im Tor des Drittligisten SV Waldhof stehen wird, ist noch völlig offen. Zumindest für den Rest der zu Ende gehenden Spielzeit hat sich SVW-Trainer Patrick Glöckner nun aber festgelegt und dabei nochmals einen Wechsel vorgesehen. So geht Stamm-Keeper Timo Königsmann, dessen Vertrag zum 30. Juni ausläuft, am Montagabend (19 Uhr, Carl-Benz-Stadion) gegen den MSV

...