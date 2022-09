Vorfreude auf das Derby

Mannheim. Über drei Jahre mussten die Fans in Mannheim auf ein Damen-Derby in der Feldhockey-Bundesliga warten. Am Freitag um 20 Uhr ist es unter dem Fernmeldeturm nun wieder soweit, wenn sich die Damen des TSV Mannheim Hockey und des Mannheimer HC zum Lokalduell gegenüberstehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es ist cool, dass es ein Derby in der 1. Liga ist, auf das wir uns freuen“, sagt TSVMH-Trainer Sven Lindemann: „Das wird hart für uns, weil wir auf ganz starke MHClerinnen treffen – aber alle haben Bock.“

Genauso groß ist die Vorfreude beim MHC-Trainer Nicklas Benecke: „Solch ein Derby ist eigentlich immer ganz spannend, wir kennen das schon aus der Halle. Auf dem Feld kann ich das jetzt gar nicht so richtig einschätzen. Wir haben in der Vorbereitung zweimal gegen den TSV gespielt, aber wir waren da noch nicht so drin und der Gegner auch noch nicht komplett.“

Mehr zum Thema Hockey, Damen Jubel und Ernüchterung Mehr erfahren Hockey Vorfreude auf den Heimauftakt Mehr erfahren Hockey Gegnertausch in Mannheim Mehr erfahren

Dem Stadtrivalen bescheinigt er, zuletzt „etwas unglücklich gegen Mühlheim mit 2:3 verloren“ zu haben. Das 4:4 gegen Rot-Weiss Köln nötigt ihm aber Respekt ab. „Da muss man schon viel richtig machen, daher sind wir auch gewarnt“, rechnet Benecke nicht mit einer leichten Aufgabe. Auf Charlotte Hendrix (Jugend trainiert für Olympia) und die erkrankte Verena Neumann wird der MHC-Coach verzichten müssen, während hinter dem Einsatz von Lucia Jiménez noch ein Fragezeichen steht. U-21-Europameisterin Paulina Niklaus ist beim MHC im Derby hingegen wieder einsatzfähig. and