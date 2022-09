Gegnertausch in Mannheim

Mannheim. Die Feldhockey-Bundesliga macht erstmals in der noch jungen Saison 2022/2023 in Mannheim Station, wobei sowohl die Herren des Mannheimer HC als auch die des TSV Mannheim Hockey mit einem Heimspieldoppelpack aufwarten. Die beiden Erstligisten aus der Quadratestadt tauschen dabei die Gegner. So haben die TSVMH-Herren am Samstag (16 Uhr) zunächst den HTC Uhlenhorst Mülheim unter dem Fernmeldeturm zu Gast, während die MHC-Herren am Samstag (16.30 Uhr) den Aufsteiger Crefelder HTC am Neckarplatt begrüßen. Am Sonntag (14 Uhr) empfängt der MHC dann Mülheim in der MHC Arena, während es der TSVMH ebenfalls um 14 Uhr mit den Krefeldern zu tun bekommt.

„Für Krefeld ist es zwar die erste Saison nach dem Aufstieg, aber sie haben gute Spieler und ein sehr gutes Team“, weiß MHC-Trainer Andreu Enrich, dass die Seidenstädter nicht als typischer Neuling anzusehen sind. „Mülheim kennen wir natürlich sehr gut“, kann sich Enrich an knifflige Duelle mit den Westfalen erinnern. „Das wird ein herausforderndes Wochenende für uns, aber das Team ist richtig gut drauf“, muss der MHC-Coach weiterhin auf Danny Nguyen (Flitterwochen) verzichten. Auch Neuzugang Hugo von Montgelas wird nach überstandener Verletzung noch nicht zum Einsatz kommen.

„Doppelspielwochenenden sind immer schwer, weil man sich auf zwei Spiele vorbereiten muss. Die Jungs arbeiten allerdings gut und für uns ist das ein guter Test dafür, wie nah oder fern wir schon dem sind, was wir spielen wollen. Schließlich wollen wir hier etwas aufbauen“, erklärteTSVMH-Trainer Héctor Martinez. and