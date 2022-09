Vorfreude auf den Heimauftakt

Mannheim. Am Wochenende haben die Damen des TSV Mannheim Hockey und des Mannheimer HC die ersten Heimspiele der Saison. Die TSVMH-Damen sind dabei doppelt gefordert und haben am Samstag (13.45 Uhr) Rot-Weiss Köln und am Sonntag (11.45 Uhr) den HTC Uhlenhorst Mülheim unter dem Fernmeldeturm zu Gast. Die MHC-Damen können sich dagegen am Samstag (14 Uhr) am Neckarplatt voll die Partie gegen Uhlenhorst Mülheim konzentrieren.

Die TSVMH-Damen fiebern als Aufsteiger den ersten Heimspielen in der Feldhockey-Bundesliga seit 2019 besonders entgegen. „Wir freuen uns auf unsere Heimpremiere und wollen die Power aus dem Auswärtswochenende mitnehmen und uns zuhause gut präsentieren“, blickt Trainer Sven Lindemann dem Doppelpack entgegen. Hinter dem Einsatz von Vera Schultz steht noch ein Fragezeichen. „Gegen Köln geht es darum, an die Topleistung vom vergangenen Wochenende anzuknüpfen. Am Sonntag kommt mit Mülheim dann ein Gegner auf Augenhöhe, da wollen wir die ersten Punkte holen“, erklärt Lindemanns Trainerkollege Carsten-Felix Müller.

„Ich gehe davon aus, dass wir auf einen Gegner treffen werden, der sich doch sehr stark auf die Defensive konzentriert, schließlich hat Mülheim einige Abgänge zu verkraften. Leicht wird es aber nicht“, hat MHC-Damencoach Nicklas Benecke mit der U-21-Europameisterin Julia Hemmerle selbst einen Neuzugang aus der Ruhrstadt in seinen Reihen. „Unser Ziel für Samstag sind natürlich die drei Punkte“, sagte Benecke, der dabei auch wieder auf die beiden zuletzt verhinderten Akteurinnen Paula Schröder und Karlotta Lammers zurückgreifen kann. and