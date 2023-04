Viel Respekt vor Viernheim

Mannheim. Am Mittwochabend (19 Uhr) tritt die SG Mannheim zu einem Nachholspiel der Fußball-Kreisklasse A2 gegen den TSV Amicitia Viernheim II an. Während die Gastgeber nur noch theoretische Chancen auf Rang zwei besitzen, müssen die Südhessen noch wichtige Zähler gegen den Abstieg sammeln. „Wir erwarten eine im Defensivbereich stark verbesserte und gut organisierte Mannschaft“, warnt SG-Sportchef Sinisa Tadic und verweist auf die beeindruckende Rückrundenbilanz der Viernheimer nach der Übernahme durch Neu-Trainer Thomas Jöhl.

Nach der Winterpause kassierte der TSV Amicitia II in neun Spielen nur zehn Tore, während die Südhessen in der Vorrunde noch die die drittschlechteste Defensive aufwiesen. „Ich denke, dies ist auch ein großer Verdienst des neuen Trainers. Offensiv sind sie in der Lage, gegen jede Mannschaft Tore zu erzielen“, so Tadic, der auf die jüngste Aufholjagd beim 6:4-Sieg beim SC Blumenau aufbauen will und Konzentration einfordert. „Ein Comeback wie zuletzt, als wir schon 0:4 zurücklagen, scheint mir gegen Viernheim II aber kaum machbar.“ wy