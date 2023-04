Schwierige Begegnungen

Viernheim. Spätestens seit den Niederlagen am vergangenen Wochenende müssen die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim den Blick nach unten richten. Für die zweite Mannschaft des TSV Amicitia gab es nach der 1:2-Niederlage beim Tabellenführer SC Käfertal lobende Worte aber keine Punkte. Heftig erwischt hat es den Lokalrivalen SG Viernheim beim FV 03 Ladenburg durch die 1:9-Schlappe. Deshalb sollten bei den Hausaufgaben am Sonntag, 23. April, unbedingt Punkte gesammelt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SG 1983 Viernheim – DJK Feudenheim: Für die Orangenen gilt es um 15 Uhr in erster Linie die deftige Niederlage aus der Vorwoche zu vergessen, als man sich in der zweiten Halbzeit dem Schicksal ergeben hat. Trainer Ralf Dalmus fehlten in Anbetracht dessen die Worte. „An acht Gegentoren waren wir selbst schuld, hätten auf der Gegenseite drei, vier Treffer machen müssen. Jetzt gilt es nach vorne zu schauen, auch wenn die Aufgabe gegen Feudenheim sehr schwer werden wird.“ Fehlen wird dabei Alicio Zitzer, der wegen einer Notbremse die rote Karte sah. Bei noch fünf Begegnungen bis zum Saisonende beträgt das Polster der Südhessen zum Relegationsplatz nur sechs Zähler.

Mit der DJK Feudenheim kommt der Tabellenachte in den Familiensportpark. Für die Mannheimer ist die Saison mehr oder weniger gelaufen, man kann also befreit aufspielen. Das Hinspiel wurde klar mit 5:1 gewonnen, damals hatte man sogar noch höhere Ziele vor Augen. Nach 26 ausgetragenen Partien stehen zwölf Siege, fünf Unentschieden und neun Niederlagen zu Buche. Damit ist die Elf von Trainer Dirk Ritschel nur noch Mittelmaß. Am vergangenen Donnerstag haben sich die Mannheimer bei 5:0-Sieg in Laudenbach schon warmgeschossen.

Mehr zum Thema Fußball Erfolglose Punktejagd Mehr erfahren Fußball Erneut zwei Niederlagen Mehr erfahren Fußball Viernheimer Teams in der Außenseiterrolle Mehr erfahren

TSV Amicitia Viernheim 2 – Fortuna Heddesheim 2: In diesem Nachbarschaftsderby trifft um 13 Uhr Viernheims neuer Trainer Thomas Jöhl auf seine ehemalige Mannschaft. Der Übungsleiter hat die zweite Garnitur der Fortunen über mehrere Jahre betreut und zu einem festen Bestandteil der A-Klasse gemacht. Für die Reserve des TSV Amicitia geht es in diesem Duell darum, Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Nach zuletzt zwei Niederlagen ist man nämlich wieder bedrohlich nah in Richtung Abstiegszone gerutscht. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur noch drei Zähler. Den Hausherren bleiben noch sieben Spiele, um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.

Brisant könnte der letzte Spieltag werden, wenn es im Familiensportpark zum Lokalderby kommt. Derweil können sich die Heddesheimer, die das Hinspiel mit 4:2 gewonnen hatten, entspannt zurücklegen, denn dem Tabellenachten kann nichts mehr passieren. JR