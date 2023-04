Erneut zwei Niederlagen

Viernheim. Auch am vergangenen Sonntag war den beiden Viernheimer Teams der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim kein Erfolgserlebnis vergönnt, weshalb die Frage nach dem Klassenerhalt weiter offen ist. Ganz nah an einer Überraschung war allerdings die Reserve des TSV Amicitia dran, die den Spitzenreiter SC Käfertal bei der 1:2-Niederlage mächtig ärgerte. Geärgert hat sich aber auch SG-Trainer Ralf Dalmus, dessen Team beim Tabellenzweiten FV 03 Ladenburg mit 1:9 unter die Räder kam.

FV 03 Ladenburg – SG Viernheim 9:1 (2:0): Die SG Viernheim erlebte beim Tabellenzweiten FV 03 Ladenburg ein Richtiges Debakel. Nachdem die Südhessen zur Pause nur mit 0:2 in Rückstand lagen, hagelte es nach Wiederanpfiff sieben weitere Gegentreffer. Da reichte das Tor von Aldin Novalic in der 78. Minute zum zwischenzeitlichen 1:5 nicht mal mehr zur Ergebniskosmetik. Zudem hatten die Orangenen in der 68. Minute auch noch eine Rote Karte kassiert.

Die Römerstädter wurden ihrer Favoritenrolle dagegen vollauf gerecht, trafen in den ersten 45 Minuten aber nur durch Joans Rohr (4.) und Murat Güngör (23.). Die Viernheimer dagegen blieben bei ihren wenigen Torchancen erfolglos. Im zweiten Abschnitt spielten sich die Hausherren dann in einen wahren Torrausch und machten innerhalb weniger Minuten durch Simon Schmitt (49.) und Valentin Wiest (55./59.) alles klar. Auch der Anschlusstreffer der Gäste aus der Brundtlandstadt konnte den Sturmlauf der Ladenburger Fußballer nicht stoppen. Wasiu Ibrahim Yusif (75.), Julian Haun und der vierfache Torschütze Wiest mit zwei weiteren Treffern (84./86.) schraubten den Endstand auf 9:1.

SC Käfertal – TSV Amicitia Viernheim 2 2:1 (1:0): Die zweite Mannschaft des Landesligisten TSV Amicitia Viernheim erntete mit ihrem Auftritt beim Ligaprimus SC Käfertal zwar jede Menge Lob, stand aber nach 90 Minuten mit leeren Händen da. Der Titelanwärter hatte den Vergleich mit dem Abstiegskandidaten aus Südhessen knapp mit 2:1 für sich entscheiden können und ist damit einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft gegangen. Die Gäste dagegen rangieren weiter nur drei Punkte vor dem Relegationsplatz, müssen also um den Klassenerhalt bangen.

Die Partie wurde zwar optisch von den Mannheimern bestimmt, der Tabellenführer biss sich allerdings immer wieder die Zähne an der Defensive um Torhüter Ben Koppelmann aus. Hakan Girgin sorgte dann allerdings kurz vor dem Halbzeitpfiff für die 1:0 Pausenführung (42.). Als SCK-Torjäger Dennis Franzin nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff auf 2:0 erhöhte, schien die Partie ihren erwarteten Verlauf zu nehmen.

Die Gäste aus Südhessen gaben sich aber nicht geschlagen. Als Joseph Collier in der 70. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 markierte wurde die Begegnung wieder spannend. Erst als Schiedsrichter Sebastian Wanner die Partie beendete, konnten die Hausherren jubeln. Enttäuschte Gesichter gab es dagegen beim Verlierer, der knapp an einem Punktgewinn und damit an einer großen Überraschung vorbeigeschrammt ist. JR