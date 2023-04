VfR muss jetzt die Pflichtaufgaben meistern

Mannheim. Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim ist in dieser Saison weiter ungeschlagen. Die Mannschaft von Coach Volkan Glatt hat derzeit fünf Punkte Vorsprung auf die Verfolger 1. FC Mühlhausen und FC Zuzenhausen. Die Tür zur Oberliga Baden-Württemberg steht den Rasenspielern weit offen. Am Donnerstag muss der VfR nun schon um 17.45 Uhr beim abstiegsgefährdeten VfR Gommersdorf antreten.

Robin Szarka ist einer der Leistungsträger, die dafür verantwortlich sind, dass es beim VfR in dieser Runde richtig gut läuft. Der Defensivspieler wechselte im Sommer von der Zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim zu den Mannheimern. „Ich fühle mich hier richtig wohl. Ich komme ja aus Mannheim. Der Wechsel war genau richtig“, sagt Szarka. Das Unentschieden gegen die U 23 des SV Waldhof (1:1) am vergangenen Freitag war für Szarka letztlich ein Punktgewinn.

„Wenn du beim Stand von 1:1 einen Handelfmeter in der Nachspielzeit gegen dich bekommst und der Torwart den Schuss dann pariert, dann musst du von einem Punktgewinn sprechen – auch wenn du bis zur 89. Minute mit 1:0 geführt hast“, sagt der Defensivmann. Nun gilt es für den Spitzenreiter, gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte die eigentlich fest eingeplanten drei Punkte zu holen.

„Einfach wird das in Gommersdorf aber sicher nicht“, sagt VfR-Sportchef Hakan Atik, der mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden ist: „Die Spieler haben die richtige Einstellung, das gefällt mir. Wenn man sieht, dass gegen den SV Waldhof II mit dem verletzten Ali Ibrahimaj und unserem gesperrten Kapitän Marco Raimondo-Metzger wieder zwei Leistungsträger gefehlt haben, dann ist das Remis gegen so einen starken Gegner wie den SVW II doch voll in Ordnung.“

Fortuna Heddesheim musste zuletzt einen 0:3-Dämpfer beim SV Spielberg hinnehmen. Bei sieben Punkten Rückstand auf den Zweiten Zuzenhausen muss deshalb im Heimspiel am Donnerstag um 17.45 Uhr gegen den Ligafünften FC Astoria Walldorf II ein Sieg her, um Kontakt zu halten. Der SV Waldhof II liegt als Sechster und 46 Zählern ebenfalls noch in Reichweite von Platz zwei. Beim VfR Bretten ist das Team von Coach Nico Seegert am Donnerstag, 17.45 Uhr, Favorit. Schlusslicht VfL Kurpfalz Neckarau greift am Donnerstag, 19 Uhr, zu Hause gegen den VfB Eppingen nach dem wohl allerletzten Strohhalm. bol