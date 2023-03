VfR macht nächsten Schritt Richtung Oberliga

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden hat der VfR Mannheim seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut und liegt nun fünf Punkte vor dem Zweiten 1. FC Mühlhausen und sieben Zähler vor dem Dritten FC Zuzenhausen. Beide Verfolger der Mannheimer ließen in ihren Begegnungen wertvolle Punkte liegen.

VfB Bretten – VfR Mannheim 1:2

„Das waren schwere Bedingungen: der Platz, die Atmosphäre. Aber die Jungs haben das angenommen und die Aufgabe gut gemeistert“, lobte VfR-Coach Volkan Glatt seine Spieler. Bretten setzte zunächst auf eine verstärkte Defensive. Doch der VfR erspielte sich gute Chancen. Fabian Czaker verpasste Maurizio Vellas Hereingabe nur knapp (3.). Richard Weil setzte einen Distanzschuss ans Lattenkreuz, Ali Ibrahimaj vergab eine weitere gute Chance. So ging es torlos in die Pause. Bretten hatte zu Beginn der zweiten Hälfte einen Pfostenschuss zu verzeichnen (52.).

Dann gelang dem VfR ein Doppelschlag: Czaker schloss eine tolle Kombination zur 1:0-Führung ab (63.), zwei Minuten später bekam die Brettener Abwehr nach einer Ecke den Ball nicht geklärt und Ibrahimaj traf zum 2:0 (65.) . In der Schlussphase sah der Mannheimer Kapitän Mario Metzger noch Gelb-Rot (82.) und Bretten verkürzte durch einen Freistoßtreffer von Lukas Dorwarth auf 1:2 (83.), doch der VfR verteidigte den knappen Vorsprung über die Zeit. vfr

Neckarau – Walldorf II 0:7

Der VfL Kurpfalz kam am Sonntag unter die Räder. Gegen Walldorf II lief schon in der Anfangsphase ziemlich viel schief. Die kleine Astoria führte nach einem Distanzschuss von Emre Bulut (6.), einem Kopfball von Eduard Mahmuti (11.) und einem weiteren Treffer von Bulut (13.) nach einer knappen Viertelstunde klar. Luca Nagelbach (35.), Yannick Rastetter (68.), Max Hauswirth (79.) und noch einmal Bulut (85.) steuerten weitere Treffer zum Sieg der Walldörfer bei. vfl

SVW II – SV Langensteinbach 4:0

Ein halbes Dutzend Engländer, alles Urlaubsbekanntschaften der Waldhof-Profis Marcel Seegert und Jan-Christoph Bartels, waren an diesem Wochenende eigens aus London angereist und hatten ihre helle Freude am Auftritt des SV Waldhof II. „Wir haben früh die Tore gemacht und so die Weichen auf Sieg gestellt“, meinte SVW-Mittelstürmer Jann Germies. In der ersten Halbzeit brannten die Waldhof-Buwe ein Offensivfeuerwerk ab. Statt 3:0 durch die Treffer von Roen Fordyce Hlywka (9.), Philip Krischa (18.) und Florian Butscher (23.) hätte es gegen überforderte Gäste schon locker 7:0 stehen können. Mit dem Wiederanpfiff schraubten die Buwe gleich auf 4:0, Torschütze Nils Anhölcher war gerade einmal 30 Sekunden im Spiel. rod

Heddesheim – Kirrlach 3:1

Die Heddesheimer Fortuna feierte einen eher glanzlosen Sieg. Cihad Ilhan traf schnell aus kurzer Distanz zum 1:0 (4.) und Akin Ulusoy erzielte mit einem Freistoß aus 30 Metern das 2:0 (13.). Danach überließen die Platzherren Kirrlach die Bühne. Olympia-Torjäger Jannis Fetzner verkürzte auf 2:1 (35.). Ulusoy gelang kurz nach dem Seitenwechsel das 3:1 (49.) für die Heddesheimer, die danach die Partie bestimmten, aber ihre Chancen nicht nutzten. „Kirrlach war in der ersten Hälfte sogar besser“, gab Fortuna-Coach Rene Gölz nach der Partie zu. fvh