VfR-Trainer Glatt verteilt Komplimente an Waldhof II

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden bleibt der VfR Mannheim ungeschlagen. Die Rasenspieler kamen am Freitagabend zu Hause im Stadtderby gegen den SV Waldhof II zu einem 1:1 und haben immer noch fünf Punkte Vorsprung auf die Verfolger (wir berichteten). Niederlagen kassierten der VfL Kurpfalz Neckarau (2:4 in Mosbach) und der FV Heddesheim (0:3 in Spielberg).

VfR – SV Waldhof II 1:1 (0:0)

Sowohl Volkan Glatt, Coach des VfR Mannheim, als auch Nico Seegert, Trainer des SV Waldhof II, durchlebten im kleinen Stadtderby ein Wechselbad der Gefühle. „In einem Moment schwebst du auf Wolke sieben und dann Sekunden später fühlst du dich dann noch als der Verlierer“, sagte Seegert. Seine junge Waldhof-Truppe hatte im ersten Durchgang der Partie vor 450 Zuschauern die besseren Chancen. Jam Germies hatte mit einem Lattenknaller Pech (3.), Philip Krischa scheiterte am starken VfR-Keeper Paul Lawall (30.). Die beste Chance des Tabellenführers besaß Robin Szarka, der knapp am Tor vorbei schoss.

Nach dem Seitenwechsel avancierte VfR-Schlussmann Lawall zum überragenden Spieler auf dem Platz. Er parierte einen Schuss von Florian Butscher glänzend (49.). Auf der anderen Seite staubte Ayhan Sabah zum 1:0 (63.) für den VfR ab. Der SVW II gab aber nicht auf, kam zum Ausgleich durch Volkan Rona (88.) und nach einem unglücklichen Handspiel von VfR-Spieler Hasan Amin im eigenen Strafraum hatte Patrick Hocker die Chance zum Siegtreffer für den Waldhof. Doch Lawall parierte den Elfmeter und rettete dem VfR den Punkt. (90.+2).

„Wir wussten, dass das eine harte Nummer werden würde. Der SVW II ist super eingestelltes Team“, befand VfR-Coach Volkan Glatt. Robin Szarka erklärte: „Wir können mit dem Punkt gut leben, so wie es dann zum Schluss gelaufen ist.“ VfR-Teamchef Hakan Atik war auch zufrieden: „Der SV Waldhof II war in der bisherigen Saison in beiden Spielen das Team, das uns am meisten gefordert hat. Wir sind weiter ungeschlagen, wer weiß, ob der Punkt nicht entscheidend war.“ Nico Seegert machte klar: „Natürlich wären wir gerne die Ersten gewesen, die dem VfR eine Niederlage zufügen. Aber auch so bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft.“ bol

TS Mos. – VfL K. Neckarau 4:2 (1:0)

Diese Niederlage dürfte den Abstieg der Neckarauer besiegelt haben. Das Tabellenschlusslicht hat nach dem 2:4 gegen den Fünftletzten nun 14 Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Das Neckarauer Team geriet nach 22 Minuten in Rückstand. Ali Artun traf für Mosbach. Kurz nach der Pause versetzte Türkspor dem VfL Kurpfalz dann mit einem Doppelschlag den K.o-Schlag. Artun (48.) und Koray Kaplan (52.) stellten auf 3:0. Umut Ünlü legte sogar noch das 4:0 (55.) nach. Die beiden Treffer von Egzon Abdullahu (62., 90.) waren nur ein schwacher Trost für Neckarau. vfl

Spielberg – Heddesheim 3:0 (1:0)

Die Heddesheimer hatten bei Dauerregen mehr Ballbesitz – und gingen dennoch als Verlierer vom Platz. Patrick Seemann köpfte Spielberg nach der ersten Ecke mit 1:0 (6.) in Front. Die Fortuna drängte auf den Ausgleich, doch klare Chancen hatte sie nicht. Nico Platter staubte auf der anderen Seite zum 2:0 (67.) ab und Fabian Geckle machte mit dem 3:0 (87.) den Sieg der Spielberger perfekt. „Wir hatten keine Durchschlagskraft im Zentrum“, sagte Fortuna-Coach Rene Gölz. fvh