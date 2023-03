VfR muss Hausaufgaben erledigen

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga hat der VfR Mannheim am vergangenen Wochenende im Topspiel beim FC Zuzenhausen (1:1) die Tabellenführung verteidigt. „Natürlich wäre ich mit einem Sieg zufriedener gewesen, aber meine Mannschaft hat wieder tolle Moral gezeigt und sich durch das 0:1 nach 90 Sekunden nicht aus der Ruhe bringen lassen“, sagt VfR-Coach Volkan Glatt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Rasenspieler haben fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten FC Zuzenhausen und den Dritten 1. FC Mühlhausen, der auf den VfR am vergangenen Spieltag Boden gutmachen konnte. „Es war ja klar, dass einige Teams noch auf Schlagdistanz an uns herankommen können. Es bleibt weiter eng“, sagt Glatt, der klar machte: „Selbst wenn wir in Zuzenhausen gewonnen hätten, wäre ich vorsichtig geblieben. Die Saison ist noch lang.“

Hinspiel ein hartes Stück Arbeit

Wichtig für den VfR wird es sein, gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte die nötigen Zähler zu holen. Zum Beispiel am Samstag, wenn die Glatt-Elf im Rhein-Neckar-Stadion um 15 Uhr den Tabellenvorletzten SV Langensteinbach empfängt. Der Mannheimer Trainer warnt davor, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen. „Langensteinbach ist sehr unangenehm“, sagt der Coach und betont: „Das haben wir im Hinspiel gemerkt.“ Damals stand es bis zur 74. Minute 1:1. Dann bescherten Ali Ibrahimaj und Darian Gurley, der sich später einen Kreuzbandriss zuzog, den Mannheimer noch einen 3:1-Arbeitssieg.

Mehr zum Thema Fußball-Verbandsliga Wegweiser Richtung Oberliga Mehr erfahren Fußball-Landesliga Türkspor will es wissen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball Ergebnis bleibt bei Benefizspiel Nebensache Mehr erfahren

„Der Tabellenplatz, auf dem Langensteinbach steht, spiegelt nicht die Klasse dieses Teams. Wir müssen von Beginn an fokussiert sein“, sagt Glatt, der für Samstag alle Spieler im Kader zur Verfügung hat.

Der SV Waldhof II empfängt am Sonntag, 14 Uhr, den VfB Eppingen. Heddesheim ist spielfrei. bol