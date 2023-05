Ungeschlagen in die Play-offs

Hamburg/Mannheim. Im Spitzenspiel der Staffel B der Feldhockey-Bundesliga der Damen hat sich der Staffelsieger Mannheimer HC mit einem 1:0 (1:0)-Sieg beim Zweitplatzierten Club an der Alster in Hamburg im letzten Hauptrundenspiel die drei Punkte geholt. Damit blieb der MHC mit 15 Siegen und einem Remis ungeschlagen. Seit Sonntag steht mit dem Münchner SC nun auch der Gegner im Play-off-Viertelfinale fest.

„Grundsätzlich bin ich zufrieden, denn auf so eine Qualität wie heute sind wir im Jahr 2023 bisher weder im Europapokal noch in der Liga getroffen. Aber die Mädels haben den Kampf angenommen, gut verteidigt und bis auf die Strafecken haben wir nur wenig zugelassen“, sah MHC-Coach Nicklas Benecke eine gelungene Einstimmung auf das nun anstehende Viertelfinale. In einem eher von den Defensivreihen geprägten Spiel war es Aina Kresken, die zu Beginn des zweiten Viertels mit dem 1:0 (16.) für den MHC das letztlich goldene Tor erzielte.

TSVMH jetzt gegen Bremen

Die Damen des TSV Mannheim Hockey unterlagen zum Abschluss der regulären Saison dem Viertelfinalteilnehmer UHC Hamburg mit 0:2 (0:2). Der UHC ging durch Sofia Stomps mit 1:0 (9.) in Führung. Luisa Walter ließ noch im ersten Viertel die große Chance zum 1:1 (14.) aus. Dies bestrafte Amelie Wortmann mit dem 2:0 (24.) für Hamburg.

„Das war eine gute Leistung, allerdings leider noch mal ohne Zählbares für uns. Trotzdem sind wir bereit für die Play-downs“, sagte TSVMH-Trainer Sven Lindemann. Die Mannheimerinnen bekommen es in der ersten Runde gegen den Abstieg nun mit dem Bremer HC als Sechstem der Staffel A zu tun.