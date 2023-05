MHC siegt standesgemäß

Berlin/Mülheim. Im Duell zwischen den Damen des Mannheimer HC und des TSV Mannheim Hockey hatte es am vergangenen Mittwoch in der Feldhockey-Bundesliga noch einen knappen 1:0-Derbysieg des MHC gegeben. Auf der Leistung vom Mittwoch wollten beide Teams nun im jeweils vorletzten Hauptrundenspiel aufbauen – schließlich steht Mitte Mai für den MHC als Sieger der Staffel B das Play-off-Viertelfinale an, während es für den TSVMH als Schlusslicht in die Play-downs um den Klassenerhalt geht.

Die MHC-Damen feierten dabei einen 5:0 (2:0)-Sieg bei Uhlenhorst Mülheim, der TSVMH unterlag hingegen beim Berliner HC mit 0:5 (0:0). Dieses Resultat gab aber nur bedingt den Spielverlauf wieder, da die Schwarz-Weiß-Roten in der Hauptstadt zu Beginn der Partie viele Chancen hatten.

TSVMH betreibt Chancenwucher

„Das war ein starkes erstes Viertel von uns, und im zweiten war es immer noch ein offenes Match. Nach der Pause reichte den Berlinerinnen dann eine starke Phase, um mit 2:0 in Führung zu gehen“, bedauerte TSVMH-Trainer Sven Lindemann den Doppelschlag von Luzie Franz (33. und 35.) zu Beginn der zweiten Halbzeit, der den BHC auf die Siegerstraße brachte.

„Das war ein guter Auftritt, absolut überlegen und auch vom Ergebnis her okay“, durfte sich MHC-Coach Nicklas Benecke unterdessen über den 5:0-Erfolg in Mülheim freuen. Clara Badia Bogner (7.) und Lucia Jimenez (21.) sorgten für die 2:0-Halbzeitführung. In Hälfte zwei stellten Lucina von der Heyde (42./Siebenmeter), Naomi Heyn (44.) und Florencia Habif (58./Strafecke) den 14. Sieg im 15. Hauptrundenspiel für den MHC sicher. and