Blick Richtung Play-downs

Mannheim. Zum Hauptrundenabschluss in der Staffel B der Feldhockey-Bundesliga treten die Herren des TSV Mannheim Hockey am Sonntag (14 Uhr) gegen den Club an der Alster an. Auch wenn der TSVMH Platz sechs nicht mehr verlassen kann, will der Club auf dem heimischen Platz unter dem Fernmeldeturm noch mal ein Zeichen vor den Play-downs um den Erstligaverbleib setzen. So soll nach dem 4:1-Heimsieg über den Münchner SC möglichst ein weiterer Erfolg eingefahren werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir wissen, dass Alster die drei Punkte am Sonntag braucht, um Staffelplatz drei aus eigener Kraft zu sichern. Das wird also ein sehr spannendes Spiel, in dem beide natürlich auch schon auf die nächsten Partien schauen“, erklärt TSVMH-Coach Héctor Martinez. Während der Blick der Mannheimer bereits auf die Play-downs gerichtet ist, geht der der Gäste aus Hamburg in Richtung Play-off-Viertelfinale. Wie schon zuletzt fehlt bei der Partie Nils Grünenwald, für den die Saison nach einer Schultereckgelenksprengung vorzeitig beendet ist.

MHC wartet auf Viertelfinalgegner

Der als Staffelsieger feststehende Mannheimer HC tritt am Sonntag (14 Uhr) im letzten Spiel vor dem Play-off-Viertelfinale beim Berliner HC an, der ebenfalls die Runde der letzten Acht schon gebucht hat.

Mehr zum Thema Hockey Derby unter besonderen Vorzeichen Mehr erfahren Hockey MHC siegt standesgemäß Mehr erfahren Hockey Klare Vorzeichen Mehr erfahren

MHC-Coach Andreu Enrich hat aktuell mit Moritz Himmler ein Sorgenkind. „Er hat sich eine Fraktur im Finger zugezogen. Wir werden abwarten müssen, wie lange er ausfällt“, so Enrich. Fast spannender als das eigene Spiel dürfte für den MHC als Sieger der Staffel B der Umstand sein, wer sich am letzten Hauptrundenspieltag als Vierter der Staffel A als Viertelfinalgegner herauskristallisieren wird. and