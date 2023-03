Türkspor unter Druck

Mannheim. Die Fußballer des Landesligisten FC Mannheim Türkspor lecken ihre Wunden. „Wir wissen alle, dass das 3:3 in der vergangenen Woche gegen den DJK/FC Ziegelhausen viel zu wenig war“, sagt Coach Serif Gürsoy und spricht von „zwei verlorenen Punkten“. Die Mannheimer verpassten damit, weiter vorne anzugreifen, während der FC Bammental an der Tabellenspitze weiter voranmarschiert. Im Kampf um Rang zwei ist es aber weiter eng. Der FC Türkspor (35 Punkte) muss nun am Sonntag, 15 Uhr, beim Ligasiebten FV Nußloch ran, der sich selbst noch etwas in Sachen Aufstieg ausrechnet. Der Rückstand des Teams von Coach Gürsoy auf den Zweitplatzierten ASC Neuenheim beträgt nur drei Punkte. Doch der Türkspor-Trainer macht klar: „Wenn wir das Spiel am Sonntag verlieren, dann ist der Aufstieg wohl kein Thema mehr.“

Viernheim empfängt Horrenberg

Der FV Nußloch (33 Punkte) liegt auf Rang sieben – und ist damit einen Platz hinter Türkspor. Coach Gürsoy hat viel Respekt vor dem Kontrahenten. „Die Nußlocher haben mit Daniel Herm, Steffen Kochendörfer und vor allem Rene Schwall, der ja dort Spielführer ist, ganz erfahrenen Spieler. Wenn die mal ins Rollen kommen, dann sind sie nur schwer zu stoppen. Die letzten Ergebnisse haben das gezeigt“, sagt Gürsoy, der alle Leistungsträger an Bord hat.

Aufsteiger TSV Amicitia Viernheim feierte am vergangenen Wochenende einen wichtigen 3:2-Auswärtssieg beim direkten Mitkonkurrenten SpVgg 06 Ketsch. Die Südhessen haben damit wieder ein kleines Polster auf den Relegationsplatz, den aktuell der FV Brühl belegt. Die Viernheimer liegen auf Rang zehn und haben einen Vier-Punkte-Vorsprung auf Rang 13. Am Sonntag empfängt das Team von Trainer Patrick Marschlich um 15 Uhr zu Hause die SG Horrenberg (14.), die unbedingt gewinnen muss, um die eigenen Chancen auf den Ligaverbleib nicht gänzlich zu verspielen. bol