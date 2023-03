VfR hat die Verfolger im Nacken

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden hatte der VfR Mannheim am vergangenen Wochenende spielfrei. Der ungeschlagene Tabellenführer musste zusehen, wie der Verfolger 1. FC Mühlhausen auf zwei Punkte herankam. Der zweite Konkurrent der Rasenspieler, der FC Zuzenhausen, dagegen patzte, verlor zu Hause gegen den SV Waldhof II. Der VfR selbst nutzte das ligafreie Wochenende und testete im Rhein-Neckar-Stadion gegen den Südwest-Oberligisten TuS Mechtersheim. Die Begegnung endete 1:1 (0:0). Matteo Maria Uzelac brachte die Pfälzer mit 1:0 in Front (53.). Für den VfR traf Furkan Cevik zum Ausgleich (72.).

Volkan Glatt, Chefcoach der Rasenspieler, zeigte sich nach der Partie angetan vom Auftritt seiner Mannschaft. „Angeschlagene und zuletzt wegen Verletzung ausgefallene Spieler haben die Chance bekommen, sich zu präsentieren. Und ich muss sagen, es haben sich einige für einen Platz in der Anfangsformation angeboten“, erläutert Glatt.

Starke VfR-Bilanz Der VfR Mannheim hat in dieser Saison von seinen 21 Spielen 16 gewonnen und fünfmal ein Remis geholt. Verfolger 1. FC Mühlhausen hat jedoch mit 69 Toren vier Treffer mehr als die Rasenspieler erzielt. Der VfB Bretten kassierte am vergangenen Sonntag eine überraschend klare 0:4-Niederlage beim SV Langensteinbach. Philipp Eberl ist der Toptorjäger des VfB (zehn Tore). Bester Goalgetter des VfR ist Ali Ibrahimaj (zehn Treffer). Im Hinspiel gewann der VfR gegen Bretten nach Toren von Robin Szarka, Ibrahimaj und Malik Mikona mit 3:2. bol

Die Mannheimer treffen am Samstag, 15 Uhr, auswärts auf den Aufsteiger VfB Bretten. „Bretten ist kein gewöhnlicher Aufsteiger“, sagt Trainer Glatt und betont: „Der VfB spielt eine wirklich sehr solide Saison. Das ist eine ganz unangenehme Aufgabe.“ Der VfB Bretten belegt den neunten Tabellenplatz und hat mit 28 Punkten schon ein gutes Polster auf die gefährliche Zone gesammelt. Bereits im Hinspiel verlangte der Liganeuling den Mannheimern alles ab. Mit Ach und Krach kam der VfR damals zu einem 3:2-Heimerfolg.

Glatt hat die Qual der Wahl

VfR-Trainer Glatt hat am Samstag, was die Startelf angeht, wohl erneut die Qual der Wahl. Gut möglich, dass die erste Elf wieder eine andere ist als die, die zuletzt beim 9:1-Erfolg gegen Langensteinbach auflief. „Dass die Jungs so gut drauf sind, macht es sehr schwierig für mich. Aber es freut mich doch sehr, dass die zuletzt angeschlagenen und verletzten Spieler gut in Form sind“, sagt der Coach, der seinen Vertrag beim VfR noch nicht verlängert hat. „Es hat noch keine Gespräche gegeben. Aber der Verein weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ich konzentriere mich voll auf meine Arbeit“, sagt Glatt.

Mit viel Selbstbewusstsein geht Fortuna Heddesheim in sein Heimspiel am Samstag, 15 Uhr, gegen den FC Olympia Kirrlach. In der vergangenen Woche feierte das Team von Trainer Rene Gölz einen 4:0-Auswärtssieg gegen Germania Friedrichstal – und das, obwohl die Fortuna nach einer Roten Karte für Ilya Ertanir fast 40 Minuten in Unterzahl spielte. „Das war schon beeindruckend“, befand Trainer Gölz. Mit dem Beginn einer Serie wäre für die Fortuna vielleicht noch was möglich in Richtung Rang zwei.

Für Neckarau sieht es düster aus

Nicht gut sieht es dagegen für den VfL Kurpfalz Neckarau aus. Der Neuling liegt auf dem letzten Tabellenrang und hat schon zehn Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Nach dem Rücktritt von Coach Mehmet Öztürk hat Jochen Kramlinger als Interimstrainer die Mannschaft übernommen, die am Sonntag um 15 Uhr den FC Astoria Walldorf II empfängt. Einen Nachfolger auf der Trainerposition hat die Abteilungsleitung noch nicht präsentiert.

Wer beim SV Waldhof II nach der Saison Coach Nico Seegert beerben wird, steht ebenfalls noch nicht fest. Die Blau-Schwarzen spielen eine tolle Saison, stehen auf Platz sieben. Allerdings will der Verein in Zukunft im U-23-Bereich kleinere Brötchen backen. Seegert gab deshalb seinen Rücktritt nach Rundenende bekannt, hat selbst noch keine neue Aufgabe. Der SV Waldhof II empfängt am Sonntag, 15 Uhr, den SV Langensteinbach.