Türkspor verpasst Anschluss

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar kam der FC Türkspor Mannheim bei seinem Heimspiel gegen den DJK/FC Ziegelhausen nicht über ein 3:3 (0:1) hinaus und verpasste wieder einmal die Chance, im Kampf um Platz zwei Boden gutzumachen. Aufsteiger TSV Amicitia Viernheim gelang dagegen im Abstiegskampf ein wichtiger Dreier in Ketsch.

FC Türkspor – Ziegelhausen 3:3

Serif Gürsoy ärgerte sich nach der Partie über „wieder zwei verspielte“ Punkte. „Gegen so einen Gegner, der nur über Standardsituationen kommt, muss mehr herausspringen. Das große Problem in dieser Saison ist einfach unsere schlechte Chancenverwertung“, monierte der FC-Coach. Adrian Gashi brachte die Heidelberger mit 1:0 (38.) in Front. Nach einer fälligen Halbzeitansprache von Gürsoy machte Türkspor wieder Druck. Mikael Erdem erzielte das 1:1 (58.). „Dann waren wir am 2:1 dran und kassieren selbst den Gegentreffer“, sagte Gürsoy. Thalan Yazgan spielte den Ball zum Torwart zurück, doch der stand nicht mehr im Tor – 1:2 (77.). Schad Bendiyan erhöhte für Ziegelhausen sogar auf 3:1 (85.), doch Kadir Seker (87.) und Rahmi Can Bas per Einzelleistung in der 89. Minute retteten den Mannheimern noch den einen Punkt. fct

Ketsch – Viernheim 2:3

Die Südhessen schlugen zuerst zu. Leon Kuhmann gelang schon nach zehn Minuten die 1:0-Führung für die Viernheimer. Doch die Ketscher bestimmten in der Folge das Spielgeschehen. Kurz vor der Pause gelang Oguz Ünver das 1:1 (43.) für die 06er, die zu Beginn des zweiten Durchgangs in Front gingen: Nils Haubrich nutzte einen Fehler der Viernheimer zum 2:1 (59.). Viernheims Laurenz Baaß verwandelte dann einen Elfmeter zum 2:2 (62.). Eine Viertelstunde vor Schluss gab es erneut Strafstoß für die Südhessen. Erneut trat Baaß an und verwandelte eiskalt zum 3:2 (75.). Die Ketscher drückten, aber es blieb beim knappen Viernheimer Sieg. bol