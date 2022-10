Türkspor stoppt Trend

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar ist der FC Türkspor Mannheim in die Erfolgsspur zurückgekehrt und auf den vierten Platz vorgerückt. Das Team des Trainerduos Bernd Wigand und Feytullah Genc kam bei der SG Horrenberg zu einem 6:1 (4:0)-Erfolg. „Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit unsere Torchancen effektiv ausgenutzt“, sagte Genc. Mikail Erdem (15., 17.) und Kadir Seker (22., 36.) sorgten mit ihren Toren für die frühe Entscheidung. In der zweiten Halbzeit blieb Türkspor überlegen. „Aufgrund der Führung haben wir dann mit weniger Tempo gespielt, hatten aber dennoch etliche Chancen“, sagte Genc. Erdem erhöhte auf 5:0 (53.). Mittat Özcan traf zum 6:0 (63.).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bammental – Viernheim 2:2

Punktgewinn für die Amicitia. Nach einem 0:2-Rückstand zur Pause trafen Bandon Wiley (48.) und Erik Anhölcher (81.) für die Südhessen. bol