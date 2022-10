Defensive das Sorgenkind

Mannheim. Fußball-Landesligist FC Türkspor Mannheim wartet seit vier Spielen auf den nächsten Sieg. Zuletzt gab es zwei Unentschieden in den Derbys zu Hause gegen den FV Brühl (3:3) und die Spvgg 06 Ketsch (2:2). Dass es nicht mehr so gut läuft wie in den ersten fünf Saisonspielen, liegt für Feytullah Genc, der mit Bernd Wigand die Mannschaft trainiert, an der Defensive.

„Da haben uns in den vergangenen vier Spielen Stammakteure gefehlt. So zum Beispiel Talha Yazgan, der zieht in der Defensive die Bälle an. Seitdem er nicht mehr gespielt hat, waren wir nicht so stabil. Hinzu kam der Ausfall des gesperrten Can Aydingülü. Zu Saisonbeginn waren wir besser“, sagt Genc, der betont: „Und vorn nutzen wir unsere Tormöglichkeiten nicht konsequent.“

Ausgeglichene Liga

Der FC Türkspor ist auf den fünften Rang abgerutscht. Das muss in der in dieser Runde doch sehr ausgeglichenen Landesliga nichts heißen. Der Rückstand auf Spitzenreiter SG HD-Kirchheim beträgt gerade einmal zwei Punkte, da kann es bei einem Sieg ganz schnell wieder nach oben gehen. Türkspor muss am Sonntag, 15 Uhr, bei der SG Horrenberg ran. „Das wird ein ganz anderes Spiel als zuletzt. Wir fahren zum ersten Mal in dieser Saison länger weg. Wir spielen auf Rasen, Horrenberg ist ziemlich kampfstark“, sagt Genc und betont: „Wir müssen den Kampf annehmen und versuchen, weniger Fehler machen als zuletzt.“

Aufsteiger TSV Amicitia Viernheim orientiert sich ebenfalls nach oben. Der Tabellenachte muss am Samstag, 16 Uhr, beim FC Victoria Bammental (3.) antreten. Mit einem Sieg könnten die Südhessen ein Top-5-Team der Liga werden.