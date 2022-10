Türkspor spät erwischt

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar ist der FC Türkspor Mannheim im Derby gegen die SpVgg 06 Ketsch nicht über ein 2:2 (1:1) hinausgekommen. Da der Ausgleichstreffer der Ketscher erst in der zehnten Minute der Nachspielzeit fiel, war es ein Punkt für die Platzherren, der nicht gerade für Freude sorgte. „In der ersten Halbzeit war es ein gutes Spiel. Wir gehen verdient in Führung, können dann aber weitere Möglichkeiten nicht nutzen“, sagte der Türkspor-Coach Genc. Mittat Özcan gelang nach einer halben Stunde das 1:0 (31.). „Leider bekomme wir dann mit der ersten gegnerischen Flanke den Ausgleich“, sagte Genc. Türkspor erspielte sich in der zweiten Hälfte einige gute Möglichkeiten. Ab der 70. Minute wurde die Partie zerfahrener. Doch die Mannheimer kamen in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 2:1 durch Oguzhan Yildirim. Ketsch spielte da nach Rot für Kapitän Dane Rosenberger (90.) in Unterzahl. Letztlich rettete Nils Haubrich mit dem 2:2 den 06ern noch einen Punkt.

Viernheim – Kürnbach 8:2

Der Aufsteiger feierte einen ungefährdeten Heimsieg. Erik Anhölcher und Philipp Haas trafen zweimal, Laurenz Baaß, Daniel Herbel, Timo Endres und Brandon Wiley jeweils einmal für die Südhessen. bol